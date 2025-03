Boom Napoli, promessa da 100 milioni: Conte gongola

In casa Napoli, a qualche ora dal match contro il Venezia, una promessa ha fatto esultare Conte

Dopo la vittoria rimediata una settimana contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, di fatto, il Napoli di Antonio Conte sta per scendere di nuovo in campo. Tra qualche ora, infatti, gli azzurri giocheranno in trasferta contro il Venezia.

Il Napoli è sicuramente favorito, ma lo stesso Antonio Conte ha ribadito ieri in conferenza stampa le difficoltà che porta con sé un match contro gli uomini guidati da Eusebio Di Francesco. Nel frattempo, però, il tecnico pugliese può comunque esultare per una promessa fattagli dallo stesso Aurelio De Laurentiis.

Napoli, De Laurentiis ha promesso a Conte di alzare il monte ingaggi a 100 milioni: i dettagli

Come quanto scritto dal quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, il patron partenopeo avrebbe comunicato ad Antonio Conte la sua intenzione di aumentare il tetto ingaggi dagli attuali 84 milioni a circa 100 milioni. Questa promessa da parte di Aurelio De Laurentiis, di fatto, è un passo nei confronti dell’ex ct della Nazionale italiana.

Con la probabilissima qualificazione alla prossima edizione della Champions League, di fatto, il Napoli deve assolutamente rinforzare la propria azzurra per restare competitivo su tutte le competizioni. Ma questi sono pensieri per l’anno prossimo, Conte ora vuole solo i tre punti da parte della sua squadra contro il Venezia.

