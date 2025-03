Meret pazzo di Conte e di Napoli: l’ha detto davvero – VIDEO

In casa Napoli bisogna segnalare delle dichiarazioni importanti di Meret.

Dopo aver battuto la Fiorentina, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a tornare al successo anche in trasferta. Domenica, esattamente alle ore 12.30, gli azzurri saranno di scena al Penzo per sfidare il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Il Napoli è sicuramente favorito, ma comunque dovranno prestare la massima attenzione. I lagunari, nonostante il penultimo posto, stanno vivendo un ottimo momento e non hanno la minima intenzione di mollare la corsa salvezza. Tra i protagonisti a cui si affiderà Conte per Venezia bisogna sicuramente inserire Alex Meret. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Napoli, Meret: “Conte ha alzato subito il livello”

Il portiere azzurro, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘BetssonSport’, ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Descrivermi con una parola? Umile. Se mi piace la musica? Abbastanza, anche se non sono un grande appassionato. Ascolto un po’ di tutto, più quella italiana. Non la ascolto prima di un match, non è fondamentale per me. La più bella che sono riuscito a fare? Quella che ancora deve venire. Anche se di belle ne ho fatte. Tra le più decisive quella che ho fatto sul rigore di Dybala, visto che ci ha fatto vincere la Coppa Italia contro la Juve. Ricordi dello scudetto? Il fatto di averlo vinto ad Udine, dove vive la mia famiglia. C’era anche mio figlio, è stata davvero una bellissima giornata”.

Alex Meret ha parlato anche di Antonio Conte:

“Mi piace un po’ tutto di lui, visto che quando è arrivato ha alzato subito il livello. Parlo sia dal punto di vista dell’intensità degli allenati che dall’attenzione, il tutto sempre focalizzato con la voglia di un creare un gruppo pronto a sacrificarsi l’uno per l’altro. Lo rispettiamo davvero tanto: è duro negli allenamenti, ma ti permette di sbagliare. Fa ripetere le azioni tantissime volte, ovvero fino a quando non la si fa come vuole lui. Non ti attacca o critica, è sicuramente pesante dal punto di vista mentale e fisico: ma ti fa migliorare, facendoti credere in te stesso. Ti dà fiducia, è importantissimo per noi. Lo seguiamo, perché ci porta dei risultati. Riesce a farci essere sempre sul pezzo. Tutto questo ti aiuta a curare ogni aspetto di una gara”.

Meret: “A Napoli mi trovo benissimo. Vi racconto una cosa su Buongiorno e Mazzocchi”

L’estremo difensore ha poi continuato il suo intervento:

“Attaccanti più difficili da affrontare? Ronaldo ed Higuain, ma cerco di affrontarli tutti al 100%. Ci concentriamo su rigori, calci di punizioni, e palle inattive, sulle caratteristiche ben specifiche. Portiere del passato con cui mi sarei voluto allenare? Zoff, lui è un mio compaesano ed è stato tra le icone del nostro calcio. Il mio idolo da bambino era Buffon, è stata una grandissima emozione allenarmi con lui in Nazionale. Non mi piace paragonarmi agli altri, cerco di rubare le cose migliori ai portieri migliori. Chi porterei con me una giornata al mare? Di Lorenzo, così i nostri figli giocano insieme. Serata tranquilla? Simeone o Scuffet, che è un mio amico. Serata karaoke? Ne abbiamo fatto una prima di Natale e David Neres era in forma”.

Le dichiarazioni di Meret, dunque, poi si soffermano sui vari hobby:

“Come mi rilasso? A casa con la mia famiglia, guardando film e giocando a giochi da tavolo. Escape room? La passione mi è nata dieci anni, poi con il lockdown ho iniziato a comprare giochi da tavolo. In ritiro giochiamo spesso in squadra ai giochi da tavolo. Preferisco i giochi investigativi. Fiere dei giochi da tavolo? Non ci sono mai andato, mi manca il tempo. Ma preferisco giocare sempre con i miei amici. Serie tv? Ogni tanto le guarda, adesso stiamo vedendo The Night Agent. Social? Li uso, ma non pubblicato tanto. Guardo cosa pubblicano i miei amici o ciò che mi interessa. Sui social mi escono cose calcistiche, giochi da tavolo, case ed arredamenti. Cosa mi diverte? Mio figlio, ora che inizia a parlare è molto divertente”.

Il giocatore ha poi concluso, soffermandosi sul suo rapporto con la città di Napoli:

“Sono sette anni che sto qui, ormai l’ho imparata sia a conoscerla che a viverla. Napoli ti fa stare bene, il cibo è fantastico ed i luoghi pure. Mi trovo molto bene qui. Posto del cuore? Lo Stadio Maradona, è quello che mi fa vivere più emozioni. Cibo? Pizza, prendo o una piccante o la margherita. Non faccio metà con la mia ragazza, ha i suoi gusti. Tre parole in napoletano? Cazzimma, scugnizzo, jamm bell e jamm. Ogni tanto mi piace scherzare con i magazzinieri parlando in dialetto. Chi scrive di più nel gruppo squadra? Buongiorno invia tanti meme con i nostri fotomontaggi, quando succede qualcosa in particolare. Ad esempio, dopo la partita vinta a Milano con il Milan, ho abbracciato talmente forte Mazzocchi che ha un rotto sulla mia spalla e Buongiorno ha girato un meme in cui colpisco Mazzocchi con un guanto. Poi questi meme li appendiamo nella sala dedicata alla fisioterapia (ride, ndr)”.

Last Updated on 14 Mar 2025 – 13:01 by William Scuotto