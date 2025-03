Napoli, annuncio a sorpresa in conferenza: succederà durante la sosta

Nella conferenza stampa post-partita, Antonio Conte organizzerà qualcosa di particolare per tenere in allenamento la squadra

Il Napoli è in piena lotta Scudetto e non ha alcuna intenzione di mollare. Lo fanno sapere i tifosi azzurri, che hanno percorso centinaia di kilometri per arrivare al Penzo e sostenere la formazione azzurra. “Forza ragazzi, noi ci crediamo” hanno urlato dal settore ospiti, quando la squadra di Conte è andata a prendersi gli applausi nonostante lo zero a zero.

Tante le occasioni sciupate contro il Venezia, ma non è possibile tornare indietro e rigiocare la partita. Dunque, Antonio Conte si rimbocca le maniche e pensa già alle prossime sfide. Deve risistemare qualcosa dal punto di vista tattico, ma soprattutto riavrà a disposizione David Neres al 100%. Chissà, invece, come tornerà dalla sosta Anguissa. Oggi in campo non sembrava brillantissimo.

Napoli, novità a Castel Volturno durante la sosta

E a proposito di sosta, il mister ha tenuto a specificare in conferenza stampa che il Napoli sosterrà alcune amichevoli in questa sosta per gli impegni delle Nazionali:

“A Castel Volturno restano 10-11 giocatori di movimento. Faremo ciò che abbiamo sempre fatto con chi resta, magari con chi è arrivato a gennaio facendo qualche amichevole. Sicuramente completeremo il recupero di Neres e dovremo sperare che chi va in Nazionale torni sano e salvo”

Dunque, sarà previsto qualche allenamento congiunto. Di recente, il Napoli ha sfidato il Giugliano, dove Okafor si era messo in mostra con un gol, pochi giorni il suo arrivo da Milano.