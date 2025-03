Al Penzo cori sfottò contro Napoli: la risposta dei tifosi azzurri a fine partita

Finisce solo 0-0 tra Venezia e Napoli e al termine della partita partono i cori sfottò contro gli azzurri: ecco che cosa hanno cantato al Penzo

Il Napoli impatta contro i veneziani e non va oltre lo 0-0 al Penzo, lasciando sul campo una chance d’oro per mettere pressione a Inter e Atalanta, impegnate stasera nello scontro diretto. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, hanno avuto il loro momento nel finale, ma le occasioni sprecate, come quella clamorosa di Simeone su un cross al bacio di Spinazzola, pesano come macigni.

Nonostante il pareggio, l’atmosfera post-partita è stata tutt’altro che silenziosa. Le squadre, stremate dopo 90 minuti di partita, si sono prese gli applausi dei tifosi. Per il Venezia, questo punto è un tesoro in ottica salvezza, un passo avanti per una squadra che lotta con le unghie e con i denti. Per il Napoli, invece, il sapore è agrodolce: in una corsa Scudetto sempre più serrata, perdere punti ora può costare caro. Eppure, i supporter azzurri presenti sugli spalti non hanno mollato un attimo, intonando a squarciagola: “Forza ragazzi, noi ci crediamo“. Un sostegno che scalda il cuore, anche in una giornata storta.

Napoli-Venezia, occasioni sprecate e rimpianto Conte

La partita al Penzo non è stata certo uno spettacolo da fuochi d’artificio, ma non sono mancate le emozioni, soprattutto nel finale. Il Napoli ha avuto le sue chance, con Simeone che si è trovato a tu per tu con la porta su un assist perfetto di Spinazzola. Un gol in quel momento avrebbe potuto cambiare la storia del match e, forse, dare una scossa alla classifica. Conte, nel post-partita, non ha nascosto un pizzico di amarezza: la sua squadra ha creato, ma non ha concretizzato.

Non è la prima volta che il Napoli inciampa contro una “piccola” in questa stagione. Se da un lato la solidità difensiva è ormai un marchio di fabbrica dell’era Conte, dall’altro l’attacco sembra a volte girare a vuoto. E mentre Inter e Atalanta si preparano a darsi battaglia, il pareggio di Venezia lascia un retrogusto amaro: una vittoria avrebbe messo le rivali con le spalle al muro.

Cori provocatori a Venezia: ecco cosa hanno cantato

Ma non è stato solo il calcio giocato a tenere banco. Durante il match, dagli spalti del Venezia sono partiti insulti e cori discriminatori rivolti al popolo napoletano. Un copione, purtroppo, già visto in altre occasioni. E anche nel finale, i tifosi lagunari non si sono limitati a sostenere la propria squadra e hanno intonato il coro sfottò: “Vincerete, vincerete il tricolor”.

Con questo pareggio, la corsa Scudetto del Napoli si complica, ma non è ancora detta l’ultima parola. La classifica resta corta, e il big match tra Inter e Atalanta potrebbe rimescolare le carte. Certo, perdere punti contro squadre come il Venezia non è il massimo per chi punta al tricolore.

Ma la squadra di Conte ha dimostrato più volte di sapersi rialzare, e i tifosi ci credono ancora. Quel coro intonato dai supporter azzurri al fine gara, “Forza ragazzi noi ci crediamo“, non è solo un incitamento: è una dichiarazione d’amore verso una squadra che, nonostante tutto, continua a sognare in grande.