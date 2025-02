Allenamento congiunto Napoli-Giugliano, risultato e marcatori: Okafor subito al top!

Calcio Napoli notizie- Il Napoli ha svolto a Castel Volturno un allenamento congiunto contro il Giugliano: risultato e marcatori.

Il Napoli continua ad allenarsi a Castel Volturno in vista dei prossimi impegni, provando a scacciare dalla mente tutte le distrazioni e le polemiche relative al calciomercato. Con questo intento, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa Giovanni Manna: chiudere ogni vecchia polemica sul calciomercato, per ricominciare a pensare solo alle prossime partite.

Napoli-Giugliano, tutto sull’allenamento congiunto

Così quest’oggi il Napoli è sceso in campo per un’occasione speciale: oltre alla solita seduta d’allenamnto, i calciatori azzurri hanno anche avuto l’occasione di affrontare il Giugliano in un allenamento congiunto. In campo subito anche il neo arrivato Noah Okafor, con ottimi risultati.

Il Napoli ha infatti vinto per 3-0 nella partitella con in gol tre attaccanti: Simeone, Raspadori e proprio il neo-arrivo Okafor. Un segno sicuramente positivo rispetto ai tantissimi dubbi sul suo stato di forma, che si spera vengano spazzati via in fretta sul campo.

Ci si può, quindi, avere fiducia anche in virtù della’attendibilità di questo test. Il Giugliano, infatti, milita in Gruppo C della Serie C, dove si trova attualmente in zona playoff al decimo posto. Alla guida della squadra campana, Valerio Berotto, ex calciatore dell’Udinese, squadra che il Napoli affronterà domenica nella prossima gara di Serie A. Un test, dunque, probante che sicuramente avrà aiutato i calciatori azzurri considerando l’assenza del doppio impegno.