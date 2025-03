McTominay, aggiornamento sulle condizioni: novità in vista del Venezia

Arrivano novità sulle condizioni del centrocampista della SSC Napoli, Scott McTominay, uscito non al meglio nell’ultima sfida del campionato di Serie A contro la Fiorentina.

Archiviata l’importante vittoria contro la Fiorentina, conquistata nell’ultimo turno di campionato nella splendida cornice dello stadio Diego Armando Maradona, il Napoli volge lo sguardo alla prossima sfida contro il Venezia. Un match che potrebbe rivelarsi un crocevia nella corsa al Tricolore, con gli azzurri invischiati in una lotta serrata che vede protagoniste anche Inter e Atalanta. Questo triangolo di fuoco, acceso da risultati e ambizioni, sembra destinato a tenere tutti col fiato sospeso fino all’ultima curva della stagione. E a Napoli, si sa, quando si parla di Scudetto, il cuore batte forte e i sogni prendono il volo.

Da Castel Volturno, arrivano notizie che scaldano l’animo dei tifosi. L’infermeria, spesso un tallone d’Achille per i partenopei nelle ultime settimane, inizia a svuotarsi: David Neres, secondo quanto trapelato già nella giornata di ieri, pare aver lasciato alle spalle il suo problema muscolare, pronto a tornare a illuminare le fasce. Buone nuove anche per Pasquale Mazzocchi e Frank Zambo Anguissa, che sembrano sulla via del pieno recupero. Ma c’è un nome che tiene tutti sulle spine: Scott McTominay. Lo scozzese, uscito acciaccato dall’ultima sfida contro la Fiorentina, è un pezzo da novanta nello scacchiere di Antonio Conte. I supporters attendono aggiornamenti con ansia, perché perdere un guerriero come lui sarebbe un colpo duro da incassare.

Infortuni Napoli: le condizioni di McTominay e il sospiro di sollievo

Scott McTominay non è uscito al meglio dalla sfida contro la Fiorentina, e l’apprensione tra i tifosi è salita alle stelle. Sostituito all’86’, lo scozzese ha lasciato il campo zoppicando, ma Conte ha subito spento gli allarmi parlando di un semplice affaticamento. Un sospiro di sollievo, certo, ma con un pizzico di cautela.

L’edizione odierna di Tuttosport offre un aggiornamento che rassicura:

“Forte l’apprensione per la condizione di McTominay, sostituito all’86’ della sfida contro la Fiorentina. Lo staff medico sta adottando per lo scozzese allenamenti più blandi, così da gestire la sua fase di affaticamento dovuta dall’enorme lavoro che sta svolgendo nel Napoli: non solo centrocampista di manovra, ma soprattutto ‘assaltatore’ dell’area avversaria, inizialmente al fianco di Lukaku e da due gare come esterno alto a sinistra. Le sue condizioni saranno verificate quotidianamente e al momento non dovrebbe essere in discussione la sua presenza col Venezia”.

Il recupero di McTominay è una notizia che vale oro. Arrivato in estate dal Manchester United, lo scozzese si è imposto come un jolly preziosissimo: grinta, fisicità e quel fiuto per il gol che lo rendono un’arma letale. Pensare a un Napoli senza di lui, anche solo per una partita, fa venire i brividi. Ma lo staff medico, con un occhio vigile e la mano ferma, sembra avere la situazione sotto controllo. E i tifosi, incrociando le dita, sperano di vederlo in campo a Venezia, pronto a fare la differenza come sa.

Napoli-Venezia: una sfida chiave per il Tricolore

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Venezia con un solo obiettivo: fare bottino pieno. La trasferta lagunare, in programma domenica alle ore 12:30, non è di quelle da prendere sottogamba. Motivo per cui ha ancora più importanza avere un McTominay nel pieno delle sue forze.

I veneti, pur non vivendo una stagione da protagonisti, hanno già dimostrato di saper graffiare, come nel pareggio strappato all’Atalanta poche settimane fa. Per gli azzurri, però, non c’è spazio per distrazioni: ogni passo falso potrebbe costare caro in una classifica che si fa sempre più incandescente. Con Inter e Atalanta pronte a darsi battaglia nello stesso turno, una vittoria al Penzo sarebbe un segnale forte, di quelli che fanno tremare le gambe agli avversari.

Antonio Conte, dal canto suo, sta lavorando per tenere la squadra sul pezzo. La vittoria contro la Fiorentina – un 2-1 sudato ma meritato – ha dato fiducia, ma il tecnico leccese sa che il cammino è ancora lungo.