Godin pazzo di Conte: “Ti cambia la vita”. Vi svelo in cosa è diverso dagli altri

Diego Godin, ex bandiera dell’Atletico Madrid e difensore dell’Inter, ha parlato di Antonio Conte: le dichiarazioni speciali per l’allenatore del Napoli

Intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, Diego Godin ha parlato di Antonio Conte. Lo spagnolo ha avuto la fortuna di essere allenato dall’attuale tecnico del Napoli, durante la sua esperienza all’Inter. Un’avventura che gli ha cambiato la vita professionalmente e non solo. Nelle parole utilizzate durante la chiacchierata con i colleghi, è trasparso tutto il suo amore e riconoscimento nei confronti dell’allenatore leccese.

Godin esalta Conte: le dichiarazioni inaspettate

“Il primo anno in cui ti allena, Conte ti cambia la vita“.

Inizia così l’intervista dell’ex capitano dell’Atletico Madrid. Un calciatore che di esperienza ne ha fatta tanta, ma che mai aveva incontrato un personaggio come lui. Godin spiega anche le difficoltà di lavorare con un tecnico come Conte:

“Tanti calciatori dopo due anni con lui fanno fatica perché è estremamente esigente. Ma quando l’ho conosciuto, ha cambiato il mio modo di vedere il calcio. Non avevo mai avuto un allenatore come lui”.

Lo ha trasformato, nonostante sia arrivato all’Inter verso fine carriera. Ha avuto la capacità di insegnargli aspetti che non aveva mai assimilato prima e anche sul campo i risultati si sono visti:

“Abbiamo sfiorato lo scudetto e perso la finale di Europa League. Ma soprattutto mi ha dato tanto fisicamente e tatticamente. Il suo modo di giocare è complicato da imparare. Ma quando entri nei meccanismi diventi difficile da affrontare”.

Infine ha rivelato un suo segreto che gli permette di rendere così e che potrebbe diventare la chiave per lo scudetto del Napoli:

“Mi ha abituato ad un altro modo di fare calcio. Si prende tutto di te, infatti spesso dopo un biennio alcuni singoli o le squadre iniziano a girare diversamente: è fisiologico. Sa darti tanto, è un allenatore passionale. Vive tutto in modo caliente, sei fortunato se lo incontri”.

Last Updated on 15 Mar 2025 – 12:14 by Claudio Mancini