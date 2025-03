Napoli, un tabù spaventa Conte: il dato terribile prima del Venezia

Il Napoli prepara la gara con il Venezia, ma un pessimo tabù tiene in allarme Antonio Conte: qual è il dato da sfatare prima della trasferta

Il match di domenica prossima contro il Venezia potrebbe diventare uno spartiacque per il prosieguo del campionato. Il Napoli, infatti, avrà la chance di tornare al primo posto, scavalcando l’Inter a +2, in attesa dello scontro diretto tra i nerazzurri e l’Atalanta terza, in scena qualche ora più tardi al Gewiss Stadium di Bergamo.

Un successo contro la squadra di Di Francesco, che vive un ottimo stato di forma, rappresenterebbe un messaggio chiarissimo da parte dei partenopei, che proprio prima della sosta rimarcherebbero il loro nome nella corsa scudetto. Non sono ammessi passi falsi in un turno di campionato che permetterebbe ad Antonio Conte di recuperare punti su almeno una, se non tutte e due, le pretendenti allo scudetto.

Napoli, il tabù dei lunch match: dati pessimi quando si gioca a pranzo

Cosa spaventa particolarmente il Napoli? In realtà, la squadra guidata a capitan Di Lorenzo non deve farsi condizionare da alcun avversario, né tantomeno dai numeri. Bisogna, però, mantenere gli occhi aperti e registrare un dato che è costato caro agli azzurri in questa stagione. Non sarà un caso, infatti, che delle 3 partite giocate alle 12.30, i partenopei ne siano riusciti a vincere solamente una.

Il lunch match della domenica, ha fatto perdere ben 6 punti alla squadra, che ha affrontato Atalanta, Empoli e Como in quell’orario. Contro la Dea è arrivato un netto 0-3 al Maradona senza appello, con i toscani un successo soffertissimo per 1-0 su rigore e contro la squadra di Fabregas un 2-1 demoralizzante per quanto mostrato in campo nel secondo tempo.

Anche contro il Venezia, dunque, attenzione al massimo per evitare brutte sorprese. In tal senso, Conte ha preparato gli allenamenti di Castel Volturno tenendo conto proprio dell’orario del fischio di inizio. Tutte le esercitazioni sono iniziate in tarda mattinata e la squadra partirà nel tardo pomeriggio di sabato alla volta di Venezia. Si procederà con la cena e poi a letto molto presto, per far sì che la domenica si possa procedere con una colazione anticipata e sostanziosa e un risveglio muscolare mirato.

Bisogna sfatare questo terribile tabù che non può costare ulteriori punti al Napoli. Vincere contro il Venezia è troppo importante nella corsa scudetto e la gara non dovrà essere affatto sottovalutata. Lazio, Atalanta e Como hanno perso punti preziosi contro la banda di Di Francesco nelle ultime settimane, e gli azzurri non vorranno seguire lo stesso canovaccio.

