Venezia-Napoli, quanti dubbi per Conte: le ultime

Il Napoli si avvicina alla trasferta di Venezia, i tre punti sono fondamentali: Conte alle prese con infortuni e assenze pesanti

Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Venezia, con Antonio Conte che non ha ancora sciolto tutti i nodi sulla formazione titolare. L’allenatore azzurro sta lavorando su quella che ormai è diventata l’identità tattica della squadra: il 3-5-2, che in fase offensiva si trasforma quasi in un 4-2-4, con Matteo Politano e Scott McTominay pronti ad allargarsi per supportare la coppia d’attacco Lukaku-Raspadori.

Il Napoli sa bene che la sfida del Penzo nasconde più di un’insidia, e servirà l’applicazione massima vista contro la Fiorentina per portare a casa tre punti che sarebbero importantissimi.

Napoli tra dubbi e rientri: Mazzocchi ok, dubbi su Neres e Anguissa

L’unico vero dubbio di mister Conte riguarda la corsia mancina, dove Mathías Olivera e Leonardo Spinazzola si giocano una maglia da titolare. L’ex Roma ha offerto prestazioni solide nelle ultime settimane, ma l’uruguaiano sta tornando in condizione e potrebbe essere una soluzione per questa sfida.

Buone notizie arrivano invece dal fronte infortuni: Pasquale Mazzocchi ha smaltito il problema fisico ed è completamente recuperato. Una risorsa in più per Antonio Conte, soprattutto in una partita che si preannuncia tosta come quella contro il Venezia.

Resta invece in dubbio la presenza di David Neres e Frank Anguissa. L’esterno ex Benfica non è ancora al meglio e difficilmente verrà rischiato dal primo minuto, ma dovrebbe essere convocato e partire dalla panchina. Stesso discorso per il centrocampista camerunese, la cui condizione verrà valutata fino all’ultimo momento.

Un Venezia da non sottovalutare

Il Venezia, in piena lotta per la salvezza, venderà cara la pelle e proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli azzurri. Conte lo sa e chiede ai suoi uomini massima concentrazione, specie per l’orario insolito del match: si giocherà alle 12:30.

Con qualche incertezza ancora da sciogliere, il Napoli si avvicina a questa trasferta con la consapevolezza che ogni punto sarà decisivo per raggiungere il proprio obiettivo stagionale, che ora sembra essere più lo scudetto che il piazzamento in Champions League. La formazione ufficiale verrà decisa solo a ridosso della partita, ma una cosa è certa: Conte non ammetterà cali di tensione.

Last Updated on 14 Mar 2025 – 11:30 by William Scuotto