Calciomercato, scelta definitiva: lascerà il Napoli per finanziare il colpo in entrata

In questi ultimi giorni, la SSC Napoli sembra già molto attiva sul calciomercato: in vista dell’estate, arriva una novità che dà un’indicazione molto importante sulla strategia del direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna.

La concentrazione in casa Napoli è alta, per le prossime sfide che sono attese sul terreno di gioco nelle prossime e ultime dieci partite del campionato di Serie A. Trenta punti in palio per assegnare uno Scudetto che vede la concorrenza anche di Inter e Atalanta (rispettivamente al primo e al terzo posto in classifica), compagini che tra l’altro si sfideranno al Gewiss Stadium poche ore dopo il lunch match che vedrà come protagonista la squadra partenopea a Venezia.

Tuttavia, un occhio viene strizzato anche al futuro: in particolare, il direttore dell’area sportiva del club, Giovanni Manna, è già al lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato che, come di consueto per la finestra estiva, partirà ufficialmente nel mese di luglio. In questi giorni, si è parlato di Luca Marianucci come calciatore ormai vicinissimo a passare alla società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis (clicca qui per tutti i dettagli sul difensore di proprietà dell’Empoli). Colpo che, se confermato, potrebbe essere finanziato da un’operazione in uscita.

News calciomercato SSC Napoli, Moretto: “Il Betis ha deciso di riscattare Natan”

Natan, con ogni probabilità, non sarà più un giocatore di proprietà della SSC Napoli in vista della prossima stagione. A darne notizia è il giornalista esperto di calciomercato, Matteo Moretto, che su You Tube ha svelato le ultime novità anche su Frank Zambo Anguissa.

Queste le parole del giornalista rilasciate al canale You Tube del collega Fabrizio Romano:

“Il Betis ha deciso di riscattare Natan: pagherà gli 8 milioni di euro previsti per il riscatto perché Natan ha dimostrato di valere di valere questi soldi, forse ne potrà valere molti di più in futuro. È un giocatore che in questi mesi, giocando dieci partite in Conference e ventuno in Liga, ha dimostrato di avere delle qualità per stare a questi livelli in Liga. Il Betis ha deciso di tenerlo. Il Napoli incasserà questi soldi e farà quest’investimento per Marianucci. Il Napoli sta facendo anche altri sondaggi per rinforzare il reparto difensivo”.

Notizie SSC Napoli, gli azzurri pronti a rivoluzionare la difesa

Il Napoli, dunque, dirà addio a Natan, in attesa di conferma, per accogliere Luca Marianucci, ora all’Empoli. Tuttavia, questo potrebbe essere non l’unico movimento tra entrate e uscite.

Per quanto concerne la difesa, è possibile che ci possano essere delle riflessioni anche su Juan Jesus e su Rafa Marin. Motivo per cui il Napoli è già al lavoro per un altro colpo, con il nome di Sam Beukema che sembra stuzzicare e non poco i gradimenti di Manna e Conte.