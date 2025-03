Napoli, da Neres e Anguissa a Mazzocchi: quando rientreranno gli infortunati

Come stanno Neres, Anguissa e Mazzocchi? Il punto più aggiornato sul rientro degli infortunati in casa Napoli, prima del Venezia

Infortuni Napoli: quali sono le condizioni di Neres, Anguissa e Mazzocchi oggi?

Partiamo da David Neres: il suo stop risale al 9 febbraio, durante la partita contro l’Udinese, e da allora è stato un mese di passione per lui e per i tifosi. Secondo le ultime indiscrezioni che circolano da Castel Volturno – riportate anche da fonti come Il Corriere dello Sport – Neres è sulla buona strada per il rientro.

Il suo problema muscolare sta migliorando, e c’è chi dice che potrebbe persino aggregarsi al gruppo già per la trasferta di Venezia. Certo, Conte non è tipo da rischiare: se non sarà al 100%, il rientro slitterà a dopo la sosta, magari per il big match contro il Milan del 30 marzo. Ma avere di nuovo quel guizzo sudamericano in campo sarebbe come ritrovare un tesoro perduto.

Poi c’è André-Frank Zambo Anguissa, il cuore pulsante del centrocampo azzurro. Il suo infortunio al soleo, rimediato a fine febbraio contro il Como, ha fatto temere il peggio. Eppure, il camerunense è un duro, uno che non molla mai: nonostante abbia saltato due partite chiave, il suo recupero procede a ritmo spedito.

Tuttavia, per Venezia potrebbe essere ancora presto: il rischio di una ricaduta è dietro l’angolo, e Conte sa bene che un Anguissa a mezzo servizio non serve a nessuno. Più probabile rivederlo dopo la pausa per le nazionali, quando il Napoli avrà bisogno di tutta la sua grinta per affrontare una serie di sfide decisive nella corsa Scudetto.

E Pasquale Mazzocchi? Il suo polpaccio fa i capricci da inizio stagione: prima uno stop a dicembre, poi un altro a febbraio, e ora tre gare consecutive saltate. Ma c’è una buona notizia: secondo quanto trapela dagli ambienti azzurri, Mazzocchi è pronto a tornare tra i convocati proprio per la trasferta lagunare. Non sarà magari al top della forma, ma averlo in panchina è già un passo avanti per un reparto difensivo che ha dovuto fare i salti mortali negli ultimi tempi.

Rientro Neres e Anguissa: quando li rivedremo in campo con il Napoli?

La domanda che ronza nella testa di ogni tifoso partenopeo è una sola: quando torneranno a disposizione Neres, Anguissa e Mazzocchi? Nonostante il Napoli abbia dimostrato di saper reagire da grande squadra – merito di un Conte che ha tirato fuori il coniglio dal cilindro con il cambio al 3-5-2 – il ritorno dei tre infortunati è atteso come la pioggia in un’estate torrida.

Neres, con la sua imprevedibilità, è una pedina fondamentale per ridare smalto all’attacco; Anguissa, con la sua fisicità da gladiatore, è il collante che tiene unito il centrocampo; Mazzocchi, pur non essendo un titolare fisso, porta cuore e duttilità, qualità che in una stagione lunga come questa valgono oro.

Le ultime notizie parlano chiaro: Mazzocchi è il più vicino al rientro, con buone chance di essere convocato per Venezia. Neres segue a ruota, anche se il suo utilizzo dipenderà da un provino decisivo nei prossimi giorni – un po’ come un esame di maturità per il brasiliano. Anguissa, invece, potrebbe dover aspettare ancora un po’, ma il solo fatto di vederlo di nuovo in gruppo dopo la sosta farebbe esultare i tifosi come per un gol al 90°. Insomma, l’emergenza infortuni sta finalmente allentando la presa, e il Napoli si prepara a riabbracciare i suoi guerrieri proprio nel momento clou della stagione.