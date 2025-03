Calciomercato Napoli, accordo confermato: si attende solo l’annuncio ufficiale

Mentre prosegue la corsa scudetto per il Napoli, Manna è già a lavoro per la prossima finestra di mercato: tutto fatto per il difensore

Il Napoli si muove con largo anticipo sul mercato e ha chiuso un altro colpo in prospettiva. La notizia arriva direttamente da Alfredo Pedullà, che ha svelato come il Napoli abbia ormai definito l’affare.

La società azzurra ha infatti trovato l’accordo per Marianucci, difensore classe 2004, considerato uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo. Il giocatore è stato preso, non solo “bloccato”, e l’operazione si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ora manca solo l’ufficialità, ma Marianucci sarà un nuovo giocatore azzurro a partire dall’estate.

Napoli, colpo in prospettiva: mancano solo le firme per Marianucci

L’operazione non è nata all’improvviso. Già a fine febbraio, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, aveva ammesso che erano in corso contatti con Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, da sempre attento ai giovani talenti, ha deciso di puntare forte sul difensore.

Non è ancora chiaro se Marianucci resterà subito in prima squadra o se verrà girato in prestito per accumulare esperienza. Quel che è certo è che il Napoli ha scommesso su di lui, convinto delle sue qualità. L’ultimo passo sarà la firma sul contratto, poi Marianucci potrà iniziare a sognare in azzurro.

