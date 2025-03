Nuovo Centro Sportivo, svelato l’inizio dei lavori: la conferma

Arrivano notizie importanti relative al nuovo centro sportivo della società azzurra, ci sono le conferme.

Il Napoli si prepara a vivere un finale di stagione da grande protagonista: Antonio Conte e i suoi ragazzi sono pronti a dare tutto per avere la meglio sull’Inter di Inzaghi ed alzare il quarto scudetto della storia partenopea.

Nel frattempo, però, la società di Aurelio De Laurentis continua a lavorare anche su alcuni progetti: la creazione del nuovo centro sportivo è uno di questi. Sul tema è intervenuto Pasquale Marrandino – sindaco di Castel Volturno – che ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Marrandino è sicuro: “Il Napoli rimarrà a Castel Volturno”

Il sindaco ha rilasciato alcune dichiarazioni nella trasmissione Radio Goal:

“L’obiettivo è mantenere il Napoli a Castel Volturno e noi siamo molto attenti su questa vicenda. Sarà l’imprenditore a scegliere l’area dove investire. Da sindaco, dico che l’importante è che lo faccia qui. Le aree saranno ampie, e il progetto è ambizioso, comprendendo anche una crescita delle giovanili. Il Napoli punta su undici campi di allenamento. Io sono convinto che il club azzurro rimarrà a Castel Volturno“.

Marrandino, infine, ha fatto il punto anche sui tempi necessari per il progetto:

“Tempistica? Mi aspetto che i lavori partano già dalla prossima estate, anche se non conosco i tempi di realizzazione. Non sono un tecnico”.

Last Updated on 13 Mar 2025 – 19:05 by William Scuotto