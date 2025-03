Boom Napoli, gioia De Laurentiis: è tutto ufficiale

Grandi notizie per ilpresidente dei partenopei, è arrivato il dato ufficiale che fa scaldare tutto l’ambiente.

Il Napoli sta vivendo il momento più complicato della sua stagione, ma si prepara ad affrontare al meglio la sfida contro la Fiorentina. Gli uomini di Antonio Conte non vincono dal 25 gennaio, dal 2-1 contro la Juventus, ma i tifosi credono ancora nello scudetto.

Si perchè gli azzurri hanno conquistato solo quattro punti negli ultimi cinque turni di Serie A, ma sono ancora vicinissimi alla capolista. L’Inter è a quota 58 punti, il Napoli a quota 57, ogni passo falso può diventare determinante. Il popolo napoletano lo sa e vuole stringersi attorno ai beniamini per fare la storia, ancora una volta.

Napoli-Fiorentina, il Maradona sarà ancora sold out

La squadra di Conte vuole tornare ai 3 punti dopo circa 40 giorni, ma la Fiorentina ha idee diverse. I toscani stanno vivendo una stagione importante e nell’ultima giornata sono tornati alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Sarà una sfida dura, ma lo stadio spingerà il Napoli verso l’obiettivo.

Si tratta del quinto sold out casalingo consecutivo per il Napoli, che non vede l’ora di sdebitarsi col proprio pubblico. Nono sold out in tutta la stagione, un dato importante che riflette in modo diretto le grandi ambizioni della società di Aurelio De Laurentiis.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 15:15 by William Scuotto