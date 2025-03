Neres e Anguissa, rientro con il Venezia? Le ultimissime sulle condizioni

Come stanno Neres e Anguissa? Arrivano le ultimissime novità sulle condizioni dei due infortunati del Napoli in vista della trasferta con il Venezia

Antonio Conte ha dichiarato che per queste ultime 10 partite gioca chi merita. Non era un attacco nei confronti di nessuno, ma è evidente che, chi scenderà in campo per queste dieci finali, dovrà essere nelle migliori condizioni e dovrà dare il massimo possibile per permettere al Napoli di conquistare punti preziosissimi nella lotta scudetto.

Anche due titolarissimi come Neres (diventato tale dopo l’addio di Kvara) e Anguissa (tra i migliori marcatori del Napoli di quest’anno), dovranno meritare nuovamente un posto in prima squadra dall’inizio. In primo luogo, bisognerà monitorare ancora le loro condizioni e, solo in un secondo momento, andranno fatte delle scelte tattiche anche in base alle alternative.

Neres e Anguissa, convocazione ancora in bilico: le ultime

Dal punto di vista fisico, sia Neres che Anguissa hanno quasi del tutto recuperato dai rispettivi infortuni alla gamba sinistra. Entrambi potrebbero essere persino convocati per la trasferta di Venezia, ma non si correrà alcun rischio. In primis, perché è alle porte una sosta che concederà tempo preziosissimo per ristabilirsi al 100% e, in secondo luogo, perché il Napoli funziona anche senza di loro.

L’infortunio del brasiliano, ha spinto Antonio Conte a puntare sul 3-5-2 e questo Jack Raspadori non si può togliere dal campo. Mentre quello del camerunense, ha portato alle luci della ribalta un Billy Gilmour come non l’avevamo ancora mai visto. Non solo, ma anche il subentrato Billing ha lasciato un impatto importantissimo con il gol contro l’Inter.

Ecco dunque che Antonio Conte non ha alcuna fretta. Recuperare Neres e Anguissa resta importantissimo. La rosa si allunga, le chance di far male all’avversario aumentano, così come le possibilità tattiche e la freschezza in campo nei cambi. Ma non c’è fretta di farlo domenica con il Venezia, nonostante le difficoltà che presenta una gara trappola come quella del Penzo.

Last Updated on 13 Mar 2025 – 10:29 by Claudio Mancini