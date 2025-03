Raspadori rinato, nelle ultime 5 partite solo un calciatore ha fatto meglio di lui: i numeri

Giacomo Raspadori sta vivendo un periodo d’oro, nelle ultime 5 gare solamente un calciatore ha fatto meglio di lui: i numeri

Ancora un gol, anche contro la Fiorentina. Il magic moment di Jack Raspadori prosegue. Da quanto Antonio Conte ha cambiato modulo ed è passato al 3-5-2, l’attaccante è rinato, giocando finalmente nella posizione a lui più congeniale. Da tre stagioni, cioè da quando è approdato al Napoli, si è dovuto adattare al 4-3-3, venendo schierato come punta, esterno d’attacco e, quest’anno, persino come mezz’ala di centrocampo.

Non gli è mancata anche la variabile del sotto punta a partita in corso, ma la realtà è che il suo ruolo era chiaro sin dal principio. Raspadori deve fare da seconda punta, al fianco del centravanti principale. Era così dai tempi del Sassuolo al fianco di Scamacca ed è così oggi quando può affiancare Romelu Lukaku. Non è un caso, infatti, che i suoi numeri siano straordinari.

