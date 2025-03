Napoli, Conte seguito da Milan e Juve: c’è la scelta definitiva

L’allenatore del Napoli è stato accostato a diverse squadre per la prossima stagione, ecco qual è la sua scelta.

Dopo la grande delusione della scorsa stagione, chiusa con un decimo posto in campionato, il Napoli è tornato a lottare per i vertici della classifica. Un Napoli quasi imbattibile nella stagione del terzo scudetto, un Napoli che faceva paura in Italia e in Europa, ma che solo un anno dopo è sprofondato nelle tenebre. Antonio Conte sta riportando in alto gli azzurri, che adesso sognano di vincere ancora.

I partenopei hanno chiuso il 2024 battendo il Venezia, una delle sette vittorie consecutive tra dicembre e gennaio, poi è cominciata la crisi. Dopo la vittoria al Maradona ai danni della Juventus, il Napoli ha collezionato quattro pareggi e una sconfitta, prima di tornare ai tre punti contro la Fiorentina. Domenica ci sarà la trasferta a Venezia e la squadra di Conte spera di poter ripetere quel filotto cominciato a dicembre.

Conte-Napoli, prima la lotta scudetto e poi il futuro

I tifosi sono tutti con la squadre e con l’allenatore, credono in un’altra stagione storica e fanno bene: il Napoli, infatti, è a un solo punto dal primo posto. Anche il calendario sorride agli azzurri, che potranno preparare una partita a settimana fino al termine della stagione. L’Inter di Inzaghi, invece, affronterà almeno quattro impegni in più: le due semifinali di Coppa Italia contro il Milan e i due quarti di Champions League contro il Bayern Monaco.

Conte è pronto a suonare le cariche per quest’ultima, decisiva, parte di stagione. Subito dopo, che si vinca o si perda, si comincerà a pensare al prossimo futuro. Secondo Walter De Maggio – direttore di Radio Kiss Kiss Napoli – il tecnico salentino rimarrà a Napoli senza ombra di dubbio, nonostante i rumors delle ultime settimane.

De Maggio è sicuro: “Conte non si muoverà”

Durante la trasmissione Radio Gol, il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro di Antonio Conte: “Tutti i giorni c’è una notizia diversa su Conte: accostato al Milan, poi alla Juventus. Non mi risulta niente di nuovo. Conte sta benissimo al Napoli, ha un contratto ancora lungo e da programmi emerge che non si muoverà. Al termine della stagione si siederà con la società per stilare il programma“, queste le sue parole.

L’ex allenatore del Chelsea dovrebbe rimanere a Napoli, dunque, rifiutando la corte di altre società italiane come quella rossonera o bianconera. Juventus e Milan sembrano intenzionate a cambiare allenatore per la prossima stagione, ma a detta di Walter De Maggio dovranno virare su obiettivi diversi da Antonio Conte.

Last Updated on 13 Mar 2025 – 17:21 by William Scuotto