Conte cercato da Juventus, Milan e Arsenal, ha già comunicato la sua scelta: cosa farà in estate

Antonio Conte è accostato a Juventus, Milan e Arsenal e il tecnico del Napoli ha già comunicato la sua scelta in vista dell’estate: ecco cosa ha deciso per il futuro

Il futuro di Antonio Conte continua a far discutere. Il tecnico leccese ha un contratto di 3 anni che lo lega al Napoli, ma restano insistenti le voci che lo accostano ad altre società, già all’inizio della prossima stagione. A riportare questa mattina, importantissime novità sul prosieguo della carriera dell’attuale allenatore degli azzurri, è stato Il Mattino.

Nell’edizione odierna si fanno subito i nomi di Juventus, Milan e Arsenal, che si sarebbero avvicinate prepotentemente a lui. I bianconeri sognano un ritorno di fiamma dopo gli anni d’oro che hanno dato inizio al lungo ciclo dei 9 scudetti. I rossoneri lo hanno snobbato in estate, commettendo un gravissimo errore, e ora vogliono rimediare. Mentre la Premier affascina, come sempre, e conosce le sue potenzialità.

Conte scaccia i rumors? La decisione sul futuro al Napoli

Stando a quanto riferito dal Mattino, però, Antonio Conte è estremamente concentrato sul presente e sul futuro del suo Napoli. Risulta convinto che in questa squadra si possa creare un polo calcistico, una società in grado di poter vincere un altro scudetto ben prima di 33 anni e che possa restare ad altissimo livello a lungo.

Sotto la lente d’ingrandimento c’è sempre stato il suo rapporto con il presidente De Laurentiis. Entrambi hanno saputo alzare i toni in passato e per molti addetti ai lavori, si prospettavano tensioni e rotture, proprio come lo si pronosticava per Luciano Spalletti. La storia, invece, ha dimostrato che oggi, come allora, la professionalità e il bene comune ha avuto il sopravvento.

Pochi interventi da parte del patron azzurro, che ha lasciato ampio spazio al proprio allenatore. Certo, il calciomercato invernale non può aver reso felice Conte, data la partenza di Kvaratskhelia, non realmente sostituito, ma il mister ha capito le esigenze del club e ha continuato a lavorare. In estate, però, bisognerà investire se si vorrà essere all’altezza di 3 diverse competizioni.

Conte, comunque, non ha mai lasciato un club alla fine del primo anno di lavoro. A Napoli, a prescindere da come finirà il doppio confronto con Inter e Atalanta, si sente soltanto all’inizio di un’opera più ampia, condivisa con De Laurentiis in sede progettuale. Lo scudetto si può vincere, che sia questa o la prossima stagione. Mollare dopo una sola annata, risulterebbe come un’opera incompiuta.

