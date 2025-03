Lukaku arma in più di Conte, numeri da top: solo un attaccante ha fatto meglio

Romelu Lukaku si sta rendendo protagonista di una stagione super con il Napoli, i suoi numeri sono da top assoluto: solo un attaccante ha fatto meglio di lui in Europa

Mesi di critiche, chiacchiere da bar e dubbi a non finire, per poi arrivare a marzo 2025 con un Romelu Lukaku che sta zittendo tutti a suon di gol e prestazioni da capogiro. Lo sapevamo già dall’estate: “Big Rom” non è più il bomber da 20 gol a stagione che faceva tremare le difese in giro per l’Europa. Non era quello, che Antonio Conte aveva chiesto al Napoli.

Eppure, la versione 2.0 di Lukaku è qualcosa di speciale: un attaccante completo, che non solo raggiunge la doppia cifra – è già a 10 gol con ancora 10 partite da giocare, quindi i 15 sono più che a portata di mano – ma che si mette al servizio della squadra.

Non è un caso che, con i suoi 8 assist, Lukaku sia il re dei passaggi decisivi in Serie A, a pari merito con Nuno Tavares, anche se quest’ultimo si è spento un po’ nel 2025. Il rendimento del belga è in crescita costante, quasi da far girare la testa: nelle ultime uscite, soprattutto contro Inter e Fiorentina, ha tirato fuori due prestazioni che definire “mostruose” sarebbe poco. Lo dice Antonio Conte, lo vediamo noi tifosi, e lo confermano i numeri. Insomma, il Napoli ha trovato un gioiello che brilla sempre di più.

Lukaku decisivo: quando segna, il Napoli vince. I numeri non mentono

Durante la solita diretta del martedì sera sui canali social di Spazio Napoli, ci siamo soffermati sull’impatto di Romelu Lukaku con il Napoli nel 2025. E i numeri parlano chiaro: quando il belga va in rete, gli azzurri non sbagliano un colpo. Nelle 10 partite in cui ha segnato, il Napoli ha sempre portato a casa i 3 punti. Una sorta di amuleto portafortuna, ma con una stazza da 1,91 metri e una grinta che sposta gli equilibri.

E poi c’è quel mito da sfatare, quello della presunta “scarsa vena realizzativa” contro le big. In questa stagione, Lukaku ha dimostrato di avere il carattere e il talento per lasciare il segno anche contro le squadre che contano di più. Delle sue 10 reti, ben 6 sono arrivate contro avversari di peso: Juventus, Milan, Roma, Atalanta e due volte contro la Fiorentina. Altro che sparito nei big match: Romelu sta riscrivendo la sua storia, partita dopo partita.

Romelu Lukaku tra i migliori in Europa: solo Kane lo supera

Se allarghiamo lo sguardo oltre i confini della Serie A, il confronto con i top attaccanti europei è impressionante. In tutta Europa, solo Harry Kane del Bayern Monaco ha un impatto più decisivo di Lukaku nel rapporto tra gol e vittorie di squadra. L’inglese è a quota 12 reti, tutte accompagnate da successi della sua squadra, mentre Romelu lo tallona con 10.

Due gol di differenza, ma un contributo che va oltre i semplici numeri: gli assist, il lavoro sporco, la capacità di aprire spazi per i compagni. Insomma, Lukaku non è solo un finalizzatore, ma un leader silenzioso che fa girare il motore del Napoli.

E pensare che all’inizio della stagione c’era chi storceva il naso. “Troppo lento”, “non è più quello di una volta”, dicevano. Beh, forse non è il Lukaku da 30 gol dell’Inter di qualche anno fa, ma è una versione più matura, più tattica, perfetta per il nuovo Conte. Un po’ come un buon vino: col tempo, migliora. E i tifosi napoletani, che di passione se ne intendono, lo hanno capito subito, accogliendolo come un re.

Perché i numeri di Lukaku nel 2025 fanno sognare Napoli?

Allungando il discorso, viene da chiedersi: cosa rende i numeri di Lukaku nel 2025 così speciali per il Napoli? Non è solo una questione di gol o assist, ma di continuità. A marzo, con ancora un terzo di stagione davanti, Romelu ha già messo insieme un bottino che lo proietta tra i protagonisti assoluti del calcio europeo. E non è finita: con 10 partite ancora da disputare, potrebbe tranquillamente toccare quota 15-18 gol, un traguardo che farebbe impazzire il Maradona.

Ma c’è di più. Guardando i dati (e qualche post su X dei tifosi più accaniti), si nota come Lukaku sia diventato un punto di riferimento anche fuori dal campo. La sua leadership tranquilla, il modo in cui si allena e si relaziona con i compagni, lo rendono un esempio. Insomma, non è solo un attaccante decisivo: è il perno di un Napoli che sogna in grande. E con un Big Rom così, chi può dire che sia impossibile lo scudetto?

Insomma, Lukaku sta vivendo una stagione super, e i numeri lo confermano. Altro che critiche: qui si parla di un top assoluto, uno che sta scrivendo pagine importanti nella storia recente del Napoli. E noi non possiamo che goderci lo spettacolo.