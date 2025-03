Scudetto e non solo: Lukaku mette nel mirino un traguardo super

Romelu Lukaku si candida a essere l’uomo in più per questo finale di stagione per la SSC Napoli, che può concretamente lottare per il titolo di Campione d’Italia al pari di Inter e Atalanta.

Mancano dieci giornate alla fine del campionato di Serie A, dieci tappe che diranno tutta la verità sulla corsa al Tricolore. Il Napoli, numeri alla mano, non può tirarsi indietro: la classifica lo piazza nel cuore della volata, spalla a spalla con Inter e Atalanta. Domenica sarà una giornata da segnare sul calendario: mentre gli azzurri scenderanno in campo all’ora di pranzo contro il Venezia, alle 20:45 il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà lo scontro diretto tra nerazzurri e orobici. Un intreccio da capogiro, che potrebbe ridisegnare la lotta Scudetto e accendere ancora di più i sogni dei tifosi partenopei.

Ad alimentare l’entusiasmo ci pensano le ultime prestazioni contro Inter e Fiorentina, due prove di forza che hanno fatto brillare gli occhi anche di Antonio Conte. “Possiamo farcela”, dichiara trionfante il tecnico con il suo pragmatismo, e i fatti gli danno ragione. Protagonista assoluto di questi match è stato Romelu Lukaku, tornato al gol contro i Viola nella splendida cornice dello stadio Diego Armando Maradona. Big Rom, con la sua fisicità e il suo fiuto sotto porta, si candida a trascinatore in questo rush finale, con un obiettivo chiaro: portare il Napoli e se stesso verso un qualcosa di straordinario.

Romelu Lukaku: il gigante belga verso i 400 e la storia

Non è solo lo Scudetto a occupare i pensieri di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, di proprietà della SSC Napoli, ha messo nel mirino un traguardo personale che profuma di leggenda: i 400 gol in carriera tra club europei e Nazionale.

Oggi Big Rom è fermo a 396 reti, un bottino impressionante che spazia tra Premier League, Serie A e Pro League. In Italia, ha toccato quota 80 gol, un numero che lo consacra tra i bomber più prolifici del nostro campionato. E c’è un dato curioso, sottolineato da Il Corriere dello Sport: quando Lukaku segna, il Napoli vince sempre. Una statistica che fa sognare i tifosi e tremare gli avversari.

Il gol contro la Fiorentina è stato un segnale: dopo un periodo di appannamento, Lukaku è tornato a ruggire, dimostrando che la sua fame non si è spenta. A 31 anni, verso i 32, il centravanti si gode una seconda giovinezza sotto la guida di Conte, che lo conosce come le sue tasche dai tempi dell’Inter. Ogni rete è un mattone verso quel traguardo dei 400, ma anche un passo in più per il Napoli nella scalata al titolo. E chissà che non sia proprio lui, con un colpo dei suoi, a decidere la sfida di Venezia.

Big Rom e il sogno di un finale da re

In queste dieci giornate, Romelu Lukaku ambisce a essere il faro del Napoli. La sua presenza in area è un incubo per le difese, la sua grinta un esempio per i compagni.

Contro il Venezia, i partenopei si affidano al loro gigante per continuare a macinare punti e speranze. La lotta Scudetto è un affare a tre, ma gli azzurri possono avere un vantaggio: un popolo che li spinge con una passione che non ha eguali, così come sottolineato da Buongiorno in queste ultime ore.

E mentre Lukaku insegue i suoi 400 gol, Napoli insegue un sogno che infiamma tutta la piazza. Dieci giornate sono un battito di ciglia, ma anche un’eternità per chi vive il calcio col cuore in gola. Il Venezia è solo il prossimo capitolo di una storia che potrebbe finire con un Tricolore al petto: Big Rom lo sa, così come tutti i suoi compagni di squadra in azzurro.

Last Updated on 12 Mar 2025 – 12:23 by Francesco Fildi