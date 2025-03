Napoli, Fedele attacca Conte: polemiche clamorose

Polemiche clamorose di Enrico Fedele rivolte verso Conte, ora il tecnico è stato criticato dall’ex dirigente su una cosa in particolare.

Il momento di rinascita del Napoli, che ritrova la vittoria dopo più di un mese, viene fermato dal duro attacco rivolto a Conte da parte di Enrico Fedele. L’ex dirigente ha parlato in merito ad alcuni avvenimenti accaduti durante le partite che non sono d’aiuto in vista del futuro.

Il Napoli intanto si gode i tre punti guadagnati, anche se con qualcosina ancora da aggiustare già per la sfida contro il Venezia, in programma domenica nel lunch-match.

Fedele non ci sta e sbotta contro Conte: “Non sa leggere le partite”

Enrico Fedele è intervenuto nel corso della trasmissione “L’In Fedele” su Televomero ed ha parlato di situazioni legati al gioco di Conte e la sua lettura delle partite.

“Conte non sa leggere le partite, va molto in confusione. Lui è 10 e lode sulla gestione dei giocatori, ma quando parla sbaglia tutto”.

Il noto opionista ha discusso anche in merito ai cambi durante le partite, cosa spesso recriminata al tecnico perché fatti in ritardo:

“Conte deve essere molto attento, non si possono fare i cambi troppo tardi. Il Napoli doveva prendere un difensore e non ha preso né Danilo e né Comuzzo. Il Napoli vincerà lo Scudetto, ma ancora non reggono la forma fisica. Sono fiducioso ma già la prossima partita contro il Venezia non sarà facile, come non lo è stato per l’Inter“.

Last Updated on 12 Mar 2025 – 00:18 by William Scuotto