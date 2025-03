Inter, Inzaghi avvisa il Napoli e l’Atalanta: il messaggio è netto

Simone Inzaghi, dopo la vittoria della sua Inter contro il Feyenoord, ha avvisato sia il Napoli di Conte che l’Atalanta di Gasperini.

Dopo aver vinto 0-2 l’andata in Olanda, di fatto, l’Inter ha vinto anche il match di ritorno contro il Feyenoord. I nerazzurri, infatti, hanno sconfitto questa la squadra di Robin van Persie.

Una volta eliminato il Feyenoord, dunque, la ‘Beneamata’ avrà di fronte a sé il Bayern Monaco, che ha battuto anche questa sera il Bayer Leverkusen. L’Inter, dunque, continua ad essere competitiva per vincere tutte le competizioni a propria disposizione. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna segnalare alcune parole di Simone Inzaghi.

Il tecnico, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia’, ha rilasciato queste parole:

“Oggi sono arrivato alla mia 200esima panchina, so cosa vuole dire allenare l’Inter. Ci sono state tantissime gioie e qualche delusione. Cerco di onorare ogni partita e ogni competizione per il bene dell’Inter. Questa squadra ha nel proprio DNA nel lottare per tutte le competizioni. Ai ragazzi vanno fatti solo i complimenti per quello che stanno facendo. Anche i tifosi meritano un plauso che ci sostengono sempre. Ci tenevamo tanto a fare bene, i ragazzi sono stati brevissimi. Continuo ad elogiarli perché se lo meritano, stanno facendo grandi cose. Danno sempre tutto per questa maglia, nonostante le grandi difficoltà. Abbiamo fatto tre partite in sei giorni, il riposo per domani era d’obbligo. Bayern Monaco? Sarà una sfida complicata, affrontiamo una squadra solida e ben allenata. Ma ce la giocheremo come abbiamo fatto fin qua. Speriamo di avere a disposizione tutti. Dispiace per l’ammonizione di Asllani, non ci sarà neanche Zielinski. Arriveremo ad una serie di partite con delle difficoltà”.