Boom Napoli, la notizia è una gioia: è tutto ufficiale

Grande notizia per il Napoli ma soprattutto per uno dei suoi calciatori, la decisione ufficiale entusiasma i tifosi azzurri.

Capita sempre più spesso che arrivino delle notizie più che positive per il Napoli e per i suoi calciatori, l’annata che stiamo vivendo sarà ricordata -comunque dovesse andare- in maniera positiva. Era molto difficile non lasciare un buon segnale dopo le catastrofi dell’anno scorso.

Si parla ora però di Primavera e non della prima squadra del Napoli, Primavera che sta facendo un lavoro eccezionale ed è attualmente al secondo posto. I frutti li stanno notando anche all’estero, zona Serbia questa volta.

Popovic convocato dall’under 19, che gioia per lui

Matija Popovic è tra i calciatori piu talentuosi di tutto il campionato Primavera 2. Il serbo ha totalizzato 7 reti nell’attuale stagione. Uno score niente male, tanto da farsi notare dalla Serbia under 19.

Il calciatore classe 2006 della Primavera del Napoli, Matija Popovic, è stato convocato dal CT Aleksandar Lukovic per le partite di qualificazione agli Europei U-19.

Le partite che dovrà disputare, sono le seguenti:

* Serbia-Israele: 19 marzo, ore 17:00

* Serbia-Belgio: 22 marzo, ore 17:00

La nazionale serba chiuderà poi con la gara contro la Norvegia, il 25 marzo alle ore 17:00

Last Updated on 12 Mar 2025 – 20:28 by William Scuotto