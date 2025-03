Pazienza finita al Manchester United: l’annuncio che può sbloccare Hojlund al Napoli

L’importante azionista del Manchester United nomina Hojlund in un’intervista, pazienza finita al Manchester United: lo scambio possibile

La stagione del Manchester United è da dimenticare. Solo il proseguimento del cammino europeo potrebbe salvare un’annata a dir poco disastrosa, cominciata col cambio tecnico da Ten Hag a Ruben Amorim e proseguita senza cambio di marcia.

Sul banco degli imputati per questa stagione nera, c’è anche Rasmus Hojlund, autore di 2 gol in Premier e cinque in Europa League. Troppo pochi per un attaccante del suo calibro, strapagato nell’estate del 2023. Infatti, il bomber danese fu acquistato dal club inglese per circa 70 milioni di euro dall’Atalanta. Aveva appena siglato dieci gol in Italia. Tanto bastarono per rubare la scena europea.

Il secondo comproprietario del Manchester United Jim Ratcliffe, però, ha rilasciato un’intervista a BBC Sport e tra le delusioni di questa rosa ha nominato persino Hojlund, solo di recente accostato al Napoli.

Bordata di Ratcliffe, anche Hojlund nel mirino: “Al Manchester giocatori pagati troppo”

Nella chiacchierata al media britannico, l’imprenditore dichiara che il Manchester United sta ancora pagando diversi calciatori, che stanno sicuramente rendendo al di sotto delle loro potenzialità. Basti pensare a Sancho, ora in prestito al Chelsea, e che i Red Devils pagano la metà del suo stipendio.

Nel corso degli ultimi anni sono stati fatti investimenti sbagliati. È questa l’ammissione di Ratcliffe a BBC Sport:

“Se guardiamo ai giocatori che stiamo acquistando quest’estate, quelli che non abbiamo comprato, stiamo pagando Antony, stiamo pagando Casemiro, stiamo pagando Onana, stiamo pagando Hojlund, stiamo pagando Sancho. Son tutte cose del passato, che ci piaccia o no, le abbiamo ereditate e dobbiamo risolverle”

E alla domanda se tra questi nomi fatti ci sono calciatori non da Manchester United, l’azionista risponde:

“Alcuni giocatori non sono abbastanza bravi, altri sono stati pagati troppo. Ci vorrà del tempo per staccarci dal nostro passato e andare verso un nuovo futuro”

Hojlund-Osimhen, lo scambio proposto dall’Inghilterra

Alcuni media britannici nei giorni passati hanno spinto sullo scambio possibile tra Napoli e Manchester United: Osimhen in Premier League, Hojlund di ritorno in Serie A.

L’attaccante nigeriano, una volta terminato il prestito al Galatasaray, varrà 75 milioni di euro. Il costo del cartellino del danese, invece, sarà sicuramente svalutato rispetto a quanto sia stato pagato solo 2 estati fa. L’operazione potrebbe concretizzarsi, ma servirà un parere positivo da parte del tecnico azzurro che avrà bisogno sicuramente di un vice-Lukaku visto che dal prossimo anno il Napoli tornerà a giocare anche in Europa.

