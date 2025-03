Intreccio Osimhen, lo scambio può far saltare tutto: effetto domino devastante

Colpo di scena per il Napoli, il caso Osimhen ora potrebbe cambiare completamente: possibile reazione a catena

Il futuro di Victor Osimhen è sempre più un rebus. Dopo l’esperienza al Galatasaray, il nigeriano farà ritorno al Napoli, ma con ogni probabilità solo di passaggio.

Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 75 milioni valida solo per l’estero, un dettaglio che sembrava blindarlo lontano dalla Serie A. Eppure, da settimane, Tuttosport parla di un possibile assalto della Juventus, con Cristiano Giuntoli in prima linea per provare a portarlo a Torino. C’è però un grande ostacolo: Aurelio De Laurentiis.

Manchester United in agguato: l’offerta che cambia tutto

Il presidente azzurro non ha alcuna intenzione di cedere il suo bomber a una rivale, soprattutto alla Juventus. Una presa di posizione chiara che potrebbe stravolgere il mercato, soprattutto se dovesse concretizzarsi un’altra pista che sta prendendo quota nelle ultime ore.

Secondo Tuttosport, il Manchester United sta valutando una mossa a sorpresa: uno scambio tra Osimhen e Rasmus Højlund. L’attaccante danese, arrivato l’estate scorsa a Old Trafford per 75 milioni di euro dall’Atalanta, non ha ancora convinto del tutto in Premier League, ma in Serie A ha dimostrato di avere talento.

Uno scenario che potrebbe tentare il Napoli, permettendogli di sostituire Osimhen con l’arrivo un bomber di livello internazionale. Se l’offerta dovesse diventare concreta, il club azzurro potrebbe prenderla in seria considerazione.

Højlund è giovane, conosce già il campionato italiano e potrebbe rappresentare una soluzione a lungo termine anche per il dopo Lukaku, senza dover reinvestire l’intera cifra della clausola del bomber nigeriano sul mercato.

La Juventus rischia di restare a mani vuote: il caso Osimhen si accende

Per la Juventus, invece, la situazione si complica. Giuntoli punta molto sui buoni rapporti con l’entourage di Osimhen per provare a convincerlo a scegliere la maglia bianconera, magari spingendo per una rottura con il Napoli. Ma se De Laurentiis dovesse aprire all’affare con lo United, per la Juve diventerebbe quasi impossibile competere.

Osimhen, Højlund, Juventus, Manchester United: il domino è appena iniziato. Se il Napoli dovesse accettare lo scambio con gli inglesi, il mercato potrebbe prendere una piega inaspettata.

Ma se la Juventus riuscisse a inserirsi, potrebbe dare il via a una delle trattative più clamorose dell’estate. La partita è ancora apertissima. E come sempre, sarà il tempo a decidere tutto.

Last Updated on 8 Mar 2025 – 10:53 by William Scuotto