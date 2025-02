Solo 2 gol in Premier League, ora è obiettivo del Napoli: dall’Inghilterra sono sicuri

Il Napoli sta puntando un attaccante della Premier League che sta attraversando un periodo di grossa difficoltà: l’ostacolo e l’ipotetico scambio

Il calciomercato è terminato, ma Giovanni Manna lavora al presente e soprattutto al futuro, per rinforzare la rosa azzurra in vista della prossima stagione. Se tutto dovesse andare secondo i piani, il Napoli giocherà in Europa e, come Conte ha più volte sottolineato, servirà una rosa adeguata con ricambi per ogni ruolo.

L’attacco sarà rinforzato. Ci sarà da aggiustare qualcosa a sinistra, visto che la cessione di Kvaratskhelia è stata sopperita solo con il prestito di Okafor. E anche il vice-Lukaku potrebbe cambiare, poiché Simeone potrebbe richiedere spazio e cambiare aria dopo tre anni di panchina.

Napoli su Hojlund, la richiesta del Manchester United

Stando a quanto riportato dal portale britannico TalkSport, il Napoli ha messo nel mirino Rasmus Hojlund, conoscenza del calcio italiano. Per un anno ha militato all’Atalanta, realizzando appena 10 gol tra campionato e coppe, ma tanto è bastato per attirare l’attenzione di tutti i top club europei.

Nell’estate del 2023, il Manchester United ha sborsato oltre 70 milioni di euro per il cartellino del danese, il quale ha segnato 16 reti nella sua prima stagione. Un bottino forse piccolo per il suo valore e potenziale. Ma quest’anno è anche peggio.

Hojlund ha realizzato appena due reti in Premier League, mentre in Europa League fino a questo momento è stato maggiormente decisivo con cinque marcature, di cui due doppiette. Ad ogni modo, la richiesta dello United è di circa 72 milioni di sterline, oltre 90 milioni di euro. Troppi secondo il Napoli, che sarebbe disposto a pagare solo una parte di questa somma eccessiva.

Ipotesi scambio Hojlund-Osimhen

Potrebbe nascere anche uno scambio tra Napoli e Manchester United tra attaccanti scontenti, o quasi. Infatti, non è un mistero che i Red Devils apprezzino le prestazioni di Osimhen, il quale anche in Turchia sta dimostrando di che pasta sia fatto. L’attaccante nigeriano, una volta terminato il prestito al Galatasaray, rientrerà alla base e sarà protagonista del mercato in uscita. Ha una clausola rescissoria da circa 75 milioni di euro e il club azzurro avrà fretta nel venderlo.

Tra le due società potrebbe nascere una discussione per i due attaccanti, ma Talksport fa sapere che l’idea scambio Osimhen-Hojlund presenta difficoltà e risulterebbe complicato. Vedremo nei prossimi mesi se il danese abbia migliorato il suo score realizzativo e fatto ricredere i dirigenti del Manchester United.