Infortuni Napoli, ULTIM’ORA dall’infermeria: lo ha appena annunciato Sky

Arrivano novità dalla redazione di Sky Sport in vista del prossimo impegno del campionato di Serie A, in programma contro il Venezia: cosa trapela dall’infermeria di Castel Volturno.

In casa Napoli regna l’entusiasmo dopo il ritorno alla vittoria avvenuto in occasione dell’ultima sfida del campionato di Serie A, disputato allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. Ormai, anche Antonio Conte ha sciolto le riserve e mira apertamente allo Scudetto, pur consapevole che servirà uno sforzo importante da parte della squadra, che sembra lasciarsi alle spalle i numerosi imprevisti che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Per questo, sono seguite con enorme attenzioni le novità che arrivano direttamente del centro sportivo di Castel Volturno, dopo la giornata di riposo concessa dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana dopo la partita di domenica contro la compagine Viola.

Ed è su questo che si concentra il focus della redazione di Sky Sport, che svela le ultime novità in merito alle condizioni di un calciatore che, da qui alla fine, potrebbe rivelarsi davvero importante per Conte e i suoi compagni. Il giocatore in questione, out per infortunio anche nell’ultima sfida del Maradona, sembra vedere ormai prossimo il suo rientro in campo, con l’obiettivo di mettersi a disposizione del suo tecnico già a partire dalla prossima partita contro il Venezia (in programma domenica, alle ore 12:30, ndr).

Notizie Napoli calcio, Sky si sbilancia: “Neres è recuperato”

David Neres vede ormai da vicino il suo ritorno in campo, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi nelle ultime settimane. La rivelazione arriva direttamente dalla redazione di Sky Sport.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal proposito:

“Il Napoli prosegue la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Venezia. Per Antonio Conte le buone notizie arrivano soprattutto sul fronte offensivo dove oltre all’ottimo momento di Raspadori, tre gol nelle ultime quattro partite, arriva anche la notizia del rientro di Neres che ha superato i problemi muscolari dell’ultimo periodo“.

News calcio Napoli, l’aggiornamento su McTominay

In seguito alle notizie della mattinata su Scott McTominay (clicca qui per i rumors in questione), Sky Sport ha aggiornato i tifosi anche in merito alle condizioni dello scozzese, uscito non al meglio dalla sfida contro la Fiorentina.

Questo il punto della situazione effettuato dall’emittente satellitare sull’ex Manchester United:

“Un po’ di apprensione per le condizioni di McTominay, uscito anzitempo contro la Fiorentina, che però dovrebbe essere in grado di giocare dal primo minuto contro il Venezia“.

