Scudetto, calendario e non solo: un dato può favorire il Napoli rispetto a Inter e Atalanta

A dieci giornate dalla fine della Serie A, il Napoli può sperare nello Scudetto, traguardo conteso con Inter e Atalanta. Tuttavia, c’è un dato che sembra dar ragione a Conte.

La vittoria contro la Fiorentina ha dato un segnale importante al Napoli e a tutto il campionato: gli azzurri possono ambire allo Scudetto, sogno che viene ormai cullato chiaramente anche dallo stesso Antonio Conte, valore aggiunto di una squadra che è riuscita a riemergere dopo un’annata, quella scorsa, davvero disastrosa. Da qui alla fine la Serie A è aperta a ogni colpo di scena, considerando che in ballo ci sono anche Inter e Atalanta.

Un tris di squadre che dovrebbe lottare fino all’ultima giornata di campionato, con la prossima giornata che vedrà anche lo scontro diretto tra le due compagini nerazzurre, con gli azzurri che invece saranno di scena a Venezia. C’è da aspettarsi che l’enigma sia risolto soltanto nelle battute finali della stagione in corso, con il calendario che, soprattutto nelle ultime giornate, sembra favorire in modo particolare gli uomini dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Inoltre, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma su un altro dato che potrebbe tornare molto utile ai partenopei in questa volta Tricolore che si preannuncia carica di tensione.

Statistiche SSC Napoli, le squadre di Conte volano nelle ultime dieci giornate: il dato

Antonio Conte può essere ancor di più il valore aggiunto del Napoli in questa volata Scudetto. A dirlo, oltre alla classifica, sono anche i numeri legati al tecnico leccese.

In particolare, Il Corriere dello Sport oggi in edicola mette a confronto il rendimento dell’allenatore azzurro nelle ultime dieci giorni con quello dei suoi colleghi Simone Inzaghi (allenatore Inter, ndr) e Gian Piero Gasperini (allenatore Atalanta, ndr). Segue quanto riportato dalla medesima fonte:

“Inzaghi e Gasperini hanno vissuto per intero i campionati dal 2019-20 al 2023-24, il periodo di riferimento di Conte comincia nel 2013-14 con la Juve, poi l’esperienza con il Chelsea dal 2016 al 2018 e si conclude con il biennio interista 2019-21. Nelle 50 partite disputate nel periodo, Conte ha messo insieme: 35 vittorie

7 pareggi

8 sconfitte

112 punti (2,24 di media) Gasperini ha totalizzato: 28 vittorie

9 pareggi

13 sconfitte

93 punti (1,86) Inzaghi, invece, ha messo insieme: 29 vittorie

8 pareggi

13 sconfitte

95 punti (1,9). Le squadre di Conte prime anche per gol fatti e subiti: 102 segnati, 45 incassati; per Gasp sono stati 98 e 65; per Inzaghi 97 e 60″.

Scudetto, il Napoli può continuare a crederci

Ormai, Antonio Conte è uscito allo scoperto: gli azzurri credono fortemente nella possibilità, quantomeno, di giocarsi lo Scudetto fino alla fine del campionato di Serie A.

Insieme alla squadra azzurra, nonostante tutte le difficoltà del caso, ci sono anche i tifosi, pronti a sostenere i propri beniamini con la speranza che questa annata entri prepotentemente nella storia del club.