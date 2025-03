McTominay sostituito contro la Fiorentina: le ultime sulle sue condizioni

Scott McTominay è stato sostituito a pochi minuti dalla fine del match contro la Fiorentina: ha alzato bandiera bianca per un fastidio muscolare

Antonio Conte ha concesso un giorno di riposo a tutta la squadra dopo la vittoria contro la Viola. Scott McTominay ha trascorso una giornata a Marechiaro, a pranzo con il suo compagno di spogliatoio e di Nazionale Billy Gilmour. “A pranzo con il Maestro”, ha scritto l’ex United.

La settimana scorsa non è stata semplicissima per Scott, che ha svolto almeno un paio di allenamenti in solitario, a causa di un affaticamento. La sua titolarità contro la Fiorentina è stata anche messa in dubbio nel pre-match. Poi, una volta sceso in campo, ha fatto la differenza con una prestazione da leader.

Verso il finale di gara, però, McTominay ha alzato la bandiera bianca, era stanco. In conferenza stampa, Conte ha sottolineato:

“Non dovrebbe essere nulla di grave, viene da un affaticamento e vedremo nei prossimi giorni”

E in effetti, oggi al rientro a Castel Volturno dopo il giorno di riposo verrà valutato. Il Corriere dello Sport sottolinea che nella seduta di allenamento odierna lo staff tecnico di Conte capirà le condizioni dello scozzese e valuterà se farlo allenare in gruppo o fare un differenziato per smaltire evidentemente le noie fisiche post partita.

