“Conte per vincere subito”, la proposta che allontana il tecnico dal Napoli

A pochi mesi dalla fine della stagione e nel pieno della lotta Scudetto, la proposta che allontana Antonio Conte dal Napoli

Antonio Conte ha un contratto di tre anni con il Napoli. Tra pochi mesi volge al termine la sua prima stagione in azzurro. L’obiettivo non è stato ancora raggiunto aritmeticamente, ma in realtà la squadra sta facendo un lavoro che va ben al di là delle aspettative.

La società ha chiesto al mister di centrare l’Europa. Qualche settimana fa, Conte ha sottolineato che anche la Conference League sarebbe rientrata tra gli obiettivi. Ma in realtà, tutto il gruppo punta al ritorno in Champions League, dopo un anno di stop dalle competizioni europee a causa del decimo posto dello scorso anno. E nel frattempo la piazza sogna anche lo Scudetto.

In un momento magico, il futuro di Conte al Napoli passa quasi in secondo piano, mentre da Torino spingono per il ritorno del tecnico pugliese. Infatti, alla Juventus si respira aria pesante e Thiago Motta, dopo otto mesi, potrebbe aver già esaurito tutte le sue cartucce. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci propone una soluzione ai bianconeri:

“Se la Juve vuole vincere subito a giugno deve prendere Conte, altrimenti dai tempo a Motta e Giuntoli di creare le basi per tornare vincenti”

L’ex difensore bianconero sottolinea che darebbe ancora credito all’allenatore italo-brasiliano ed ex compagno di Nazionale:

“Ha un progetto altalenante, ma bisogna dargli fiducia un altro anno per creare i presupposti per vincere. Certo, deve crescere anche Thiago Motta”

