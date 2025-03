“Conte ha un pensiero fisso”, la rivelazione sul futuro dell’allenatore

Antonio Conte ha un solo pensiero fisso: la rivelazione della Gazzetta dello Sport sul futuro dell’allenatore del Napoli

“Mi piacerebbe un giorno partire in pole position e allenare una squadra di livello sin dall’inizio”. Queste le parole di Antonio Conte qualche settimana rispondendo ad una domanda sulle sue ambizioni.

In seguito, non è più tornato sul proprio futuro, ma è anche vero che questo non è il momento per parlarne. Il mister è impegnato a scrivere la storia con il Napoli, al primo anno in azzurro. Sta compiendo già un’impresa nel portare la sua formazione in piena lotta per lo Scudetto, quando solo l’anno scorso gran parte della stessa squadra ha centrato un misero decimo posto. Fallendo anche la qualificazione in Europa.

Il richiamo della Juventus

In queste settimane si parla tanto del ritorno di Antonio Conte alla Juventus. Il suo nome accostato alla formazione bianconera non arriva a caso, poiché la formazione bianconera sta attraversando un periodo complesso. Thiago Motta in poche settimane è uscito dalla Champions, dalla Coppa Italia e ha perso lo scontro diretto contro l’Atalanta, che sarebbe valso il pienissimo ritorno per lo Scudetto.

Il presente e il futuro del tecnico della Juventus è in discussione, nonostante Giuntoli l’abbia confermato. Altri passi falsi non sono ammessi, altrimenti la dirigenza sarebbe disposta anche a cambiare in corso d’opera. E c’è di mezzo il Mondiale per club, a cavallo tra la fine della stagione e l’inizio della prossima.

Secondo la Gazzetta dello Sport, se Thiago Motta non dovesse essere l’allenatore della Juventus al Mondiale per club, allora la dirigenza punterà su un tecnico che guiderà la rosa per l’intera stagione. Non servono traghettatori. E tra i nomi papabili ci sarebbe anche Antonio Conte.

Il pensiero fisso di Antonio Conte

La Rosea sottolinea che per il futuro della panchina bianconera si tenderà a cercare un profilo dal pedigree juventino e con massiccia dose di esperienza:

“Conte non ha mai nascosto il suo legame con la Juventus, ma ora il suo pensiero è fisso sullo Scudetto che si sta giocando con Inter e Atalanta”

Attenzione anche a Gasperini, il quale sembra aver terminato le energie e gli stimoli per restare all’Atalanta. A fine stagione potrebbe lasciare. E alla Juventus potrebbe chiudere un cerchio iniziato oltre 30 anni fa, quando cominciò ad allenare nel settore giovanile bianconero.

Dunque, Conte è il sogno dei bianconeri, ma attualmente è un obiettivo difficilmente raggiungibile per ragioni legate al suo contratto con il Napoli e per il momento particolare che sta vivendo con il club azzurro. Se poi le strade con il Napoli dovranno separarsi, potrebbe già essere troppo tardi per la Juventus che avrà bisogno di un allenatore pronto per il Mondiale per club.

Last Updated on 11 Mar 2025 – 09:30 by Leonardo Zullo