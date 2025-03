Anche la Juventus minaccia il Napoli: la reazione di Thiago Motta

La Juventus vince contro il Verona e accorcia il distacco da Inter e Napoli: la reazione di Thiago Motta sullo Scudetto

La corsa Scudetto, forse, non è più relegata solo a tre squadre, ma la Juventus prova a inserirsi da dietro grazie alla vittoria contro l’Hellas Verona. Dopo l’esclusione dalla Coppa Italia, Thiago Motta ritrova il sorriso. E si sblocca persino Koopmeiners, uno dei maggiori flop dell’estate bianconera.

La Juventus conquista i tre punti che diminuiscono il distacco dalla cima della classifica di Serie A, riducendo a 6 punti la differenza dall’Inter. Insomma, le big four lotteranno da qui fino al termine della stagione per un tricolore che peserà tantissimo.

Nel post-gara Juve-Verona, Thiago Motta commenta la posizione in classifica e la possibilità di vincere lo Scudetto:

“Oggi mi concentro solo sulla partita e sui tre punti portati a casa: ora abbiamo tanti giorni per preparare la partita con l’Atalanta e per recuperare alcuni giocatori”

Insomma, il tecnico prova a sviare e togliersi responsabilità, nonostante la Juve ora lotti solo per il primato in classifica e di conseguenza la qualificazione in Champions League. Ma alla domanda sullo Scudetto, Thiago Motta non trattiene un sorriso. Forse nervoso.

