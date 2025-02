Calciomercato, la Juve crede in Osimhen: come Giuntoli può convincere il Napoli

Ultime calcio Napoli – La Juventus punta a Victor Osimhen per il futuro: i bianconeri non potranno usufruire della clausola rescissoria, ma spunta il piano di Giuntoli per convincere De Laurentiis.

Nelle ultime ore il calcio Napoli è al lavoro per cercare di concludere tutte le operazioni in ballo per questo finale di mercato: si attende l’ok per il trasferimento a titolo temporaneo di Allan Saint Maximin, pronto a divenire il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia fino a giugno, e in giornata potrebbero arrivare novità anche sul fronte Pietro Comuzzo (clicca qui per le ultime novità sulle due trattative di calciomercato).

I riflettori, considerato il mancato investimento in attacco, sono però ora puntati anche per la prossima estate. Nei prossimi mesi, a proposito, si capirà di più anche sulla questione legata a Victor Osimhen, calciatore ora in prestito al Galatasaray e che a fine stagione farà con ogni probabilità rientro alla base. Sembrano esserci pochi margini circa la permanenza del nigeriano in Turchia, motivo per cui si dovrà capire il possibile scenario per il futuro dell’ex Lille. Non è affatto un mistero che VO9 sia l’oggetto del desiderio di Cristiano Giuntoli, uomo mercato della Juventus che, ai tempi della sua esperienza all’ombra del Vesuvio, fu promotore dell’operazione che portò Osimhen in azzurro nell’estate del 2020.

Calciomercato Napoli, la Juve sogna Osimhen: bianconeri costretti a trattare

La Juventus spera di poter mettere le mani su Victor Osimhen in vista del mercato estivo. Alcun margine, ovviamente, per la sessione in corso, considerando che ci sono pochi spiragli per un’uscita di Dusan Vlahovic.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che a tal riguardo fa sapere:

“Osimhen è un pallino di Giuntoli e il manager toscano (Giuntoli, ndr), quando nelle scorse settimane sembrava potesse concretizzarsi immediatamente l’addio di Vlahovic, si è informato anche sulla fattibilità di un eventuale cambio in corsa. Operazione sulla carta non solo costosa (non meno di 75-80 milioni), ma anche complessa e al limite dell’impossibile per svariate ragioni. In questo momento, oltre all’ok del Napoli, servirebbe anche quello del Galatasaray, che ha ingaggiato il centravanti di Lagos in prestito fino a giugno e non vorrebbe privarsi del suo goleador. (…) Se tutto andrà secondo programmi, in estate la Juventus dirà addio a Dusan e darà l’assalto a Osimhen. Giuntoli a luglio sarebbe disposto a pagare la clausola da 75 milioni: ma è valida solo per l’estero e dovrà trattare con il Napoli”.

Osimhen – Juve: la situazione

Victor Osimhen è un obiettivo concreto della Juventus per il prossimo mercato estivo. La medesima fonte si sofferma su un affare che, dal punto di vista del quotidiano, potrebbe essere conveniente per entrambe le compagini, considerando anche la scadenza contrattuale nel 2026.

Una situazione non immediata, che però può condizionare le prossime mosse di calciomercato per il Napoli, chiamato a rinforzare la rosa in modo deciso per l’estate per assecondare le esigenze di Antonio Conte.