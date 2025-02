Futuro Conte, cosa c’è dietro alla risposta in conferenza: il retroscena

Napoli calcio ultimissime- Cosa c’è dietro alla risposta di Conte sul futuro in conferenza stampa: la novità.

Antonio Conte è intervenuto ieri in conferenza stampa per presentare la gara contro il Como di oggi alle 12.30. La partita sarà fondamentale per gli equilibri del campionato visto il momentaneo sorpasso in classifica dell’Inter, vincente di misura ieri contro il Genoa. Gli azzurri sono chiamati così oggi a rispondere per mantnere la vetta nella settimana di vigilia allo scontro diretto al Maradona della prossima settimana.

Cosa c’è dietro la risposta sul futuro di Conte

Fra le risposte di Conte in conferenza, oltre a quelle sulla probabile formazione, ha destato curiosità quella sul futuro e su un suo particolare desiderio:

“In futuro mi piacerebbe sedermi in una squadra in pole position. Sarebbe carino e curioso capire che significa di fare un percorso con i più forti. In alcune squadre lo sono diventate. Ma sarebbe carino partire il primo anno in una squadra che ha vinto e che ha delle basi solide. Ognuno ha la propria storia e la cosa più importante è tirare il meglio dai giocatori. Noi siamo come dei gestori di fondi. Abbiamo un patrimonio e a fine anno se questo patrimonio è rimasto lo stesso non abbiamo fatto danni. Se è più basso, abbiamo fatto danni, al contrario abbiamo fatto bene se è aumentato”.

L’edizione odierna di Repubblica approfonisce questi passaggi, elaborando un pensiero su cosa ci sarebbe dietro questa risposta. Secondo il quotidiano, tale risposta non accennerebbe ad alcuna decisione già presa o a possibili colpi di scena, ma solo ad un’inevitabile chiarimento che avverrà con De Laurentiis al termine del campionato.

Il Napoli ha sicuramente, infatti, delle risorse a disposizione che possono pernettere al club di partire nella prossima stagione almeno alla pari con gli altri per la corsa al titolo.

Futuro Conte, la palla passa a De Laurentiis

Questo il pensiero del quotidiano al riguardo:

“L’emergenza attuale dovrà restare tuttavia un’eccezione e non diventare la regola: questo il messaggio forte e chiaro trasmesso ieri dallallenatore, che ha comprensibilmente dribblato le domande premature e inopportune sul suo futuro. Le somme si tireranno infatti in estate e il pallino passerà ad Aurelio De Laurentiis, che avrà delle consistenti risorse da investire – nelle strutture e sul mercato – e avrà dunque la possibilità di accontentare il tecnico leccese: desideroso di presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione perlomeno alla pari con i più forti”.

Insomma, non bisogna dare un valore superiore alle parole di Conte sul futuro, che non sembrano essere il preludio ad alcuna riflessione. Tuttavia, il tecnico ha ancora una volta voluto chiarire le sue ambizioni e la necessità che il club non faccia passi falsi in estate: a De Laurentiis, quindi, il compito di non deludere queste attese.