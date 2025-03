Colpo di scena David Neres, l’annuncio spiazza: è successo in diretta

In diretta radiofonica arriva una sentenza sul brasiliano: potrebbe essere una soluzione al problema del Napoli

Sin dalle prime giornate di campionato, David Neres ha stupito tutti a suon di gol e giocate, confermando le grandi aspettative che il popolo napoletano aveva sul giocatore. Al momento l’esterno brasiliano è alle prese con un infortunio muscolare rimediato nella gara con l’Udinese, ma il rientro sembra essere vicino. Nell’attesa di sapere se Neres prenderà parte alla trasferta di Venezia, sul web girano alcune voci sul suo rendimento. Il ds Carlo Nicolini ha infatti parlato del brasiliano e del Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Nicolini: “Neres può giocare anche con Raspadori e Lukaku”

L’ex ds dello Shakhtar Donetsk ha commentato le ultime prestazioni di David Neres e ha detto la sua sul futuro del Napoli, tra mercato e possibili moduli di gioco.

Durante la trasmissione Punto Nuovo Sport, il direttore sportivo Carlo Nicolini ha parlato dell’importante apporto di Neres al Napoli, proponendo un nuovo schema offensivo:

“Per me Neres può giocare anche con Raspadori e Lukaku, rendendo ancora più offensivo questo 3-5-2. Con uno come lui che salta sempre l’uomo, in avanti possono essere più devastanti. A turno devono poi sacrificarsi per dare equilibrio alla squadra“

Tante le parole positive spese sull’asso brasiliano, con cui ha condiviso grandi esperienze durante la sua esperienza allo Shakhtar Donetsk:

“Neres si fa trovare pronto in ogni caso. Schierarlo a gara in corso potrebbe essere un’ipotesi. Quando si è messo in mostra anche in fase difensiva, ha scalzato Kvara”

Nicolini ha infine commentato il mercato invernale del Napoli, definito deludente dalla stragrande maggioranza dei tifosi azzurri:

“Fare mercato in inverno è sempre difficile, soprattutto quando devi acquistare. Il Napoli ha rischiato tanto non sostituendo Kvaratskhelia. L’anno prossimo serviranno almeno 3-4 giocatori di livello, tra cui l’erede del georgiano“

Last Updated on 11 Mar 2025 – 19:56 by William Scuotto