Napoli, David Neres sorprende ancora: la scelta è spiazzante

Questa serata, di fatto, in casa Napoli bisogna registrare una scelta davvero spiazzante da parte di David Neres.

Dopo aver pareggiato lo scontro diretto contro l’Inter, il Napoli di Antonio Conte è tornato finalmente al successo. I partenopei, infatti, hanno battuto ieri allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

La gara è stata sbloccata da Romelu Lukaku nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gara Giacomo Raspadori ha raddoppiato. La Fiorentina ha saputo dimezzare lo svantaggio con Gudmundsson, ma gli azzurri hanno comunque portato a casa tre punti davvero importanti. Ora la testa va alla sfida di domenica contro il Venezia, dove potrebbe rientrare finalmente David Neres. Nel frattempo, però, proprio il brasiliano ha sorpreso tutti.

Napoli, David Neres ha trascorso questo lunedì sera giocando a Monopoly con la sua fidanzata

Il brasiliano dopo aver giocato a poker con i suoi amici per festeggiare il suo compleanno, ha trascorso la serata di oggi giocando a Monopoly con la sua ragazza. Proprio quest’ultima ha pubblicato una storia sul proprio profilo ufficiale Instagram in cui si vede David Neres giocare con uno dei giochi da tavola più famosi al mondo.

Per il calciatore azzurro, dunque, quella di oggi è stata una serata contraddistinta dal puro relax con la sua dolce metà. Per domenica, invece, David Neres spera sia di essere tra i convocati per il match con il Venezia che di giocare anche qualche minuto.

Last Updated on 10 Mar 2025 – 23:12 by William Scuotto