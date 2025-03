Napoli, l’ex Zola non si nasconde: “C’è un giocatore in rosa che adoro. Conte ha un pregio”

Gianfranco Zola, storico ex calciatore del Napoli, ha commentato il momento degli azzurri e si è soffermato su Conte e su un calciatore della rosa

Nel corso di un’intervista per la Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola ha affrontato numerosi temi, toccando anche quelli riguardanti il Napoli. La squadra che gli ha permesso di diventare campione d’Italia per la prima volta, è rimasta nel cuore dell’ex giocatore, che ha così voluto approfondire i temi più d’attualità sugli azzurri.

La squadra di Conte è ancora in piena corsa scudetto, con 4 punti di distanza dall’Inter prima, ma con una partita in meno. La possibilità di riportarsi a -1 fa rimanere più che vive le speranze di vincere il quarto titolo. Proprio sul tema scudetto si è espresso Zola, citando la sua favorita:

“Sarà una corsa finale molto competitiva: c’è l’Inter che va sempre forte, il Napoli, la Juventus che mi sembra stia tornando nel giro, l’Atalanta. E poi squadre come Lazio, Fiorentina e Roma che lo rendono un cammino di livello, molto aperto. Si deciderà soltanto alla fine. La favorita per me resta l’Inter. È una squadra forte in ogni reparto, con giocatori importanti”.

Zola esalta Conte e McTominay: le dichiarazioni complete sul Napoli

Zola si è poi soffermato sulla sfida tra Napoli e Fiorentina in programma tra poche ore:

“Mi aspetto una bella partita, innanzitutto. Sono due belle squadre. Il Napoli arriva da un buon risultato contro l’Inter, dove ha giocato anche abbastanza bene. La Fiorentina sta facendo un campionato di spessore e qualità: Palladino si sta confermando un ottimo tecnico e questo mi fa molto piacere”.

A proposito di allenatori, arriva un focus su Antonio Conte:

“Tornato da da protagonista assoluto. Non avevo nessun dubbio. Antonio è un allenatore che riesce sempre a trarre il massimo dalle sue squadre. Se poi ha una squadra di qualità come il Napoli, i risultati sono questi. Ha un gruppo con un grandissimo centrocampo, un grandissimo spirito di squadra in cui si aiutano tutti, in cui tutti soffrono quando c’è da soffrire. È l’atteggiamento con cui si arriva lontano”.

Infine Zola rivela un giocatore del Napoli che gli piace particolarmente:

“Scott McTominay: uno o di quei giocatori da circoletto rosso, come diceva Rino Tommasi”.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 11:41 by Claudio Mancini