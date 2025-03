Napoli-Fiorentina, le ultimissime di formazione: novità su McTominay e Politano

Mancano poche ore a Napoli-Fiorentina, scopri le ultimissime di formazione: spuntano importantissime novità su McTominay e Politano

Conto alla rovescia per la sfida tra Napoli e Fiorentina in programma oggi, 9 marzo, alle 15.00 allo stadio Maradona. Gli azzurri devono obbligatoriamente vincere se vogliono mantenere il distacco di un solo punto dall’Inter, che nella serata di ieri ha trionfato in rimonta sul Monza per 3-2. Non sono più concessi passi falsi, specie perché il successo in campionato manca dal 25 gennaio contro la Juventus.

In casa contro una Fiorentina protagonista di un periodo complesso, non si potranno commettere errori. La squadra non è ancora al completo, con le assenze sicure di Neres, Anguissa e Mazzocchi. Solamente la prossima settimana contro il Venezia potrebbe recuperare almeno il brasiliano, mentre i rientri completi avverranno al rientro dalla sosta per le nazionali, in programma tra due settimane circa.

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: chi scenderà in campo

Antonio Conte dovrebbe confermare il 3-5-2 anche per la gara con i Viola, dove andrà a caccia di un cleansheet che manca da ben 8 partite. Era il 12 gennaio contro il Verona, quando Alex Meret ha tenuto inviolata la porta per l’ultima volta. Sarà proprio il portiere friulano a difendere i pali con il trio Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno a sostenerlo.

A centrocampo confermatissimo Gilmour, porta fortuna del Napoli, accanto a Lobotka. Notizia di questa mattina, secondo il Corriere dello Sport, il recupero di McTominay, affaticato nel corso di questa settimana. Ai lati agiranno Spinazzola (a sinistra) e Politano a destra, ma occhio alle condizioni del calciatore ex Sassuolo. Non è al meglio e in settimana ha dovuto gestire gli allenamenti.

Con ogni probabilità sarà comunque titolare in partita, così come lo saranno Raspadori e Lukaku. Confermatissimo il duo che dovrà trascinare i partenopei. Con il belga che cerca un gol che manca proprio dall’ultima vittoria del Napoli, sempre il 25 gennaio contro la Juventus.

Dall’altra parte, anche la Fiorentina presenta qualche piccolo dubbio dell’ultima ora. La squadra di Palladino, però, dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 a specchio con De Gea in porta, una linea difensiva composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Il centrocampo vedrà il ritorno di Adli al fianco di Fagioli e Ndour, con Gosens e Dodo sulla fascia. In avanti Beltran a supporto di Kean, pericolo principale dei Viola.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 08:35 by Claudio Mancini