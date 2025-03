Napoli, l’attacco deve sbloccarsi: confronto impietoso con le altre big di Serie A

Il Napoli ha un problema chiamato attacco: svelato un dato che evidenzia un confronto impietoso con le altre big del nostro campionato

A 11 giornate dalla fine della Serie A, è possibile analizzare una serie di dati statistici che mostrano pregi e difetti, punti di forza e lacune, delle 20 squadre. Per i club di alta classifica, il focus risulta ancora più decisivo, per comprendere meglio cosa abbia portato o meno una delle rose in corsa per lo scudetto a vincere il titolo. Anche il Napoli, ovviamente, rientra in questo studio, che comprende le prime 9 del campionato.

Sono state prese a campione, dunque, Inter, Napoli, Atalanta, Juventus, Lazio, Bologna, Fiorentina, Milan e Roma. Sono queste le cosiddette big dell’attuale Serie A. C’è chi ha avuto un rendimento più in linea con le aspettative e chi ha deluso, ma il blasone di molte di loro è indiscutibile. Per queste 9 società, la Gazzetta dello Sport ha condiviso una statistica legata all’incidenza dei rispettivi attacchi, in percentuale, rispetto alle reti segnate in totale in campionato.

