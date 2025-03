Napoli, sta mancando Lukaku: il dato che evidenzia la sua importanza

Al Napoli sta mancando il rendimento del miglior Romelu Lukaku: c’è un dato che evidenzia la sua importanza per il Napoli.

Il Napoli viene da cinque gare consecutive senza vittoria Serie A e domani vuole ritrovare la vittoria nel match contro la Fiorentina. L’ultimo pareggio in questa serie è sicuramente quello meno amaro per il club, in considerazione della straordinaria prestazione effettuata dagli azzurri contro l’Inter, che ha reso orgoliosi tutti i tifosi e permesso di mantenere un distacco si un solo punto dalla vetta. Di sicuro, quindi, si tratta di una partita ben diversa rispetto a quella della settimana prima a Como, che aveva fatto infuriare anche Antonio Conte.

Lukaku a secco: mancano i suoi gol al Napoli

Ma cosa sta mancando al Napoli per avere la vittoria? Un dato sembra indicare un nome e un cognome: Romelu Lukaku. Il belga infatti in queste cinque gare senza vittoria non ha segnato nessun gol e potrebbe non essere un caso che il suo ultimo gol coincida proprio con l’ultima vittoria azzurra, quella del 25 gennaio contro la Juventus.

Lukaku, quindi, è chiamato quanto prima a ritrovare il gol, anche se contro l’Inter quantomeno il belga ha ritrovato un’ottima prestazione. La sua partita ha ricevuto anche i complimenti di Antonio Conte, che senza esitazione l’ha definita come la sua miglior gara dal suo arrivo a Napoli.

Molto peggio aveva fatto nella partita precedente a Como: una prestazione assolutamente evanescente, con solo otto palloni toccati nei 62 minuti giocati prima della sostituzione.

