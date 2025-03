McTominay “perfetto” contro la Fiorentina: dato clamoroso sulla sua partita

La partita di McTominay contro la Fiorentina è stata clamorosa: c’è un dato che evidenzia la grandezza della sua prestazione.

Il Napoli ha battuto per 2-1 la Fiorentina, consolidando così il suo secondo posto in classifica ad un punto dall’Inter capolista. Gli azzurri sono stati autori di una prestazione davvero straordinaria, che poteva portare anche un successo con uno scarto ancora maggiore.

Tutti i calciatori azzurri sono stati autori di eccellenti prestazioni, a partire dagli autori dei gol Raspadori e Lukaku. Spicca però anche la prova di Scott McTominay, nonostante sia arriva al match un po’ malconcio a causa di un affaticamenteo.

McTominay pazzesco: c’è un dato clamoroso

C’è un dato che evidenzia come la partita dello scozzese sia stata davvero incredibile: McTominay è infatti risultato “perfetto” in diverse statistiche. Per lui, 100% nella precisione dei passaggi, nei duelli vinti, e nella precisione dei passaggi lunghi.

Insomma, McTominay è stato davvero uno dei migliori in campo tenendo conto di questi dati. Il centrocampista è stato infatti pressochè perfetto nella gestione del pallone in una gara dove, ad eccezione del finale, il Napoli ha avuto un netto predominio nel gioco. In più, la percentuale di duelli vinti evidenzia anche la grande grinta in fase di non possesso e di pressing per un calciatore davvero completo sotto ogni punto di vista.

