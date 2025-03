Kvaratskhelia scatena i tifosi: il commento social dopo Napoli-Fiorentina

Commento stupendo sui social di Kvaratskhelia dopo Napoli-Fiorentina: una risposta che ha scatenato i tifosi del Napoli.

L’addio di Kvaratskhelia a gennaio ha causato senza dubbio un notevole malumore fra i tifosi del Napoli. Sul campo, però, la bravura di Antonio Conte ha permesso di trovare delle soluzioni all’altezza nonostante il mancato arrivo di un suo vero sostituto dal mercato.

Il georgiano, intanto, ha sposato una nuova causa trasferendosi al Paris Saint-Germain. Per lui è stata una settimana piuttosto amara dopo la straordinaria gara contro il Liverpool chiusa, però, con una sconfitta.

La risposta di Kvara sui social

Kvaratskhelia, intanto, si è fatto notare anche per un commento social ad un post di un suo ex compagno al termine di Napoli-Fiorentina. L’ex azzurro ha infatti commentato il post di Giovanni Di Lorenzo, inneggiando alla leadership del capitano azzurro con un “capiii”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Segno, quindi, di come il georgiano non abbia assolutamente messo da parte i rapporti con i suoi ex compagni e come l’armonia nello spogliatoio fosse stata sempre presente, ben prima del suo addio. Avrà quindi senza dubbio fatto emozionare i tifosi un commento indirizzato al suo ex capitano quasi come se lo fosse ancora oggi.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 22:20 by Felice Leopoldo Luongo