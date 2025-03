Conte-Napoli, Di Canio lancia la provocazione: accadrebbe in caso di Scudetto

Paolo Di Canio ha lanciato in diretta una provocazione riguardante Antonio Conte e il Napoli: cosa succederebbe in caso di Scudetto.

Il Napoli ha battuto per 2-1 la Fiorentina, rimanendo così a -1 dall’Inter in classifica. Gli azzurri, risultati vincenti grazie alle reti di Lukaku e Raspadori, hanno giocato un’ottima gara, che probabilmente avrebbero meritato di vincere anche con uno scarto maggiore.

I sogni Scudetto restano così più vivi che mai e i meriti non possono che andare ad Antonio Conte, che sta riuscendo a fronteggiare ogni difficoltà, fra infortuni e cessioni, in modo assolutamente brillante.

Conte-Napoli, addio con lo Scudetto? Sentite Di Canio

Ha parlato anche di questo Paolo Di Canio ai microfoni di Sky Sport. Il commentatore ed ex calciatore ha lanciato una provocazione su un possibile Scudetto del Napoli: a sua detta, Conte potrebbe anche scegliere di dire addio in tal caso.

Queste le sue parole

“Conoscendo la mentalità di Antonio Conte, se vince il campionato e non gli rinforzano la squadra, se ne va. L’Inter sarà di un anno più vecchia e Juve è l’unica che può migliorarsi un po’. Il Napoli dall’anno prossimo può diventare favorita numero uno”.

Si tratta di un’affermazione che al momento non si basa su alcuna notizia ben precisa ma, conoscendo il carattere ambizioso di Antonio Conte, non sembra poter essere uno scenario del tutto irrealizzabile.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 21:05 by Felice Leopoldo Luongo