Conte, non è mai successo prima: contro la Fiorentina corre un grosso rischio

Antonio Conte corre un grosso rischio contro la Fiorentina: potrebbe arrivare una prima volta assoluta negativa per il tecnico del Napoli

Tutto pronto per la sfida tra Napoli e Fiorentina valida per la 28a giornata di Serie A. Gli azzurri si ritrovano ad inseguire l’Inter, non un dato troppo positivo, dato che per 3 volte su 4 in questo campionato, i partenopei hanno perso, avendo giocato dopo i nerazzurri. Bisognerà invertire questo trend, a partire dalle 15:00 di oggi, quando il mantra sarà vincere.

Un verbo che in casa Napoli non è più così comune da oltre 40 giorni. Il successo manca addirittura dal 25 di gennaio contro la Juventus e proprio sul tema di mancate vittoria si concentra il focus su Antonio Conte. Nel mese di febbraio sono arrivati, infatti, i pareggi con Roma, Udinese e Lazio e la sconfitta contro il Como. All’inizio di questo mese, invece, il pareggio con l’Inter.

Conte, mai 6 gare senza vittoria: con la Fiorentina servono i 3 punti

Sono 5 partite, dunque, che il Napoli non trova la vittoria. Mai nella storia di Antonio Conte si è ritrovato per 6 partite di fila senza centrare i 3 punti. Le sue strisce negative si sono fermate proprio a 5 come quella attuale con gli azzurri. É successo all’Atalanta tra il novembre 2009 e il gennaio 2010 e con il Chelsea a gennaio 2018. Al sesto tentativo è sempre arrivato un trionfo.

Bisognerà, quindi, evitare di correre un rischio di una prima volta così negativa, questo pomeriggio. La Fiorentina è un avversario ostico, ma in un periodo di forma non così entusiasmante. Nelle ultime uscite ha trovato la vittoria solamente contro il Lecce nello scorso turno di campionato, ma è stato un unicum tra una serie di sconfitte contro Inter, Como, Verona e Panatinaikos. Un successo in 5 partite, le stesse 5 partite che Conte non ha vinto. Serve mantenere la tradizione e ritrovare il successo in un momento così delicato. Altrimenti sarà addio allo scudetto.

