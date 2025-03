Napoli, dato preoccupante dopo la vittoria dell’Inter: la statistica terrorizza

Un dato preoccupante vede protagonista il Napoli dopo la vittoria dell’Inter: la statistica terrorizza a poche ore dalla sfida con la Fiorentina

Una serata più complicata del previsto per l’Inter contro il Monza ultimo in classifica. I nerazzurri sono passati in svantaggio con il gol di Birindelli prima della mezz’ora, per poi ritrovarsi addirittura sotto di due gol a pochi istanti dal 45′. Fortuna e bravura è stata la rete nel recupero di Arnautovic, che ha mandato le squadre al riposo con una sola rete di distanza.

Nella ripresa i padroni di casa hanno ribaltato il match, vincendo a poco meno di un quarto d’ora dalla fine con un autogol di Kyriakopoulos. L’Inter, trascinata da San Siro, si è quindi portata a +4 per una notte, aspettando la gara del Napoli contro la Fiorentina. Proprio sulla sfida degli azzurri fa riferimento un dato statistico riferito in diretta da DAZN e che ha terrorizzato i tifosi.

Napoli, la maledizione dopo le vittorie dell’Inter: il dato clamoroso

Nel corso del post partita di Inter-Monza, ci si è soffermati sull’operato del Napoli, quando si è ritrovato a giocare dopo un successo o un pareggio nerazzurro. Le statistiche sono angoscianti: delle 4 partite perse in Serie A dai partenopei, 3 di queste sono arrivate proprio in seguito a una vittoria o un pari dell’Inter.

Alla prima di campionato, in seguito al 2-2 con il Genoa da parte della squadra di Inzaghi, il Napoli si è schiantato per 3-0 a Verona. La sconfitta con la Lazio, invece, è arrivata dopo il 3-1 dell’Inter sul Parma. E, infine, dopo l’1-0 dei nerazzurri, di nuovo con il Genoa, è arrivato il ko contro il Como. Solamente la sfida con l’Atalanta non era arrivata in seguito ad una partita dell’Inter.

Una statistica terrorizzante per i tifosi napoletani, che sperano non si ripeta domani in occasione del match con la Fiorentina. Non solo, ma sul web ha iniziato a circolare anche un parallelismo, con la stagione dei 91 punti targati Maurizio Sarri: in quell’occasione fu la Juventus, rivale diretta del Napoli per lo scudetto a vincere in rimonta 3-2 sull’Inter, con gli azzurri che invece persero 3-0 con la Fiorentina il giorno dopo.

Quest’anno l’Inter ha battuto in rimonta il Monza, proprio una sera prima di un’altra partita tra gli azzurri e la Viola. Una strana coincidenza, che speriamo possa allontanare i fantasmi del passato, regalando un successo che manca dal 25 gennaio scorso.

