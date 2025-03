Calciomercato Napoli, colpo di scena per l’estate: “Può dire addio. Il sostituto arriva dall’estero”

Il calciomercato del Napoli potrebbe regalare sorprese in vista dell’estate: un titolarissimo verso l’addio con il club che starebbe già cercando all’estero il sostituto

Mancano ancora 3 mesi e mezzo dall’inizio del calciomercato estivo, ma i club hanno già iniziato a muovere i primissimi passi in queste settimane, per evitare di arrivare impreparati a luglio. Non solo, ma al 30 giugno prossimo saranno numerosi i contratti che scadranno ed è proprio in questi mesi che bisognerà trovare nuovi accordi per evitare di perdere gratis i calciatori, o, al contrario, muoversi per trovar subito un sostituto all’altezza.

Il Napoli ha già sbagliato in inverno il proprio mercato, come da stessa ammissione del d.s. Giovanni Manna. Non tanto il colpo Billing, o la partenza di Caprile per Scuffet, quanto il mancato arrivo di un difensore centrale, che ha costretto Rafa Marin a rimanere, e soprattutto l’arrivo di Okafor. L’attaccante del Milan non ha responsabilità, ma ritrovarsi a essere il sostituto di Kvaratskhelia è un compito ingrato che non gli spettava.

Napoli, addio a Meret? Si cerca un portiere dall’estero

Tra i calciatori in scadenza nel Napoli, spiccano i nomi di Anguissa e Meret. Il primo, ha un contratto che concede un rinnovo automatico per due anni, ma il dialogo per un ulteriore prolungamento è stato interrotto. Il centrocampista starebbe valutando scelte alternative per il proprio futuro. Ancora più in bilico la posizione del portiere, che rischia realmente di partire gratis.

#Napoli are exploring the foreign market to find a new goalkeeper for the next season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 9, 2025

Da mesi si discute del prolungamento del calciatore friulano, con l’agente Federico Pastorello che ha aperto a uno scenario positivo mesi fa. Il tutto, prima del Natale, poi il silenzio più assoluto. Tra le parti sembrerebbe essersi creata una fase di stallo pericolosa e l’espero di calciomercato, Nicolò Schira, avrebbe indirettamente confermato queste sensazioni.

Secondo il giornalista, infatti, il Napoli starebbe dando un’occhiata al mercato estero per trovare un nuovo portiere per la prossima stagione. Una notizia sorprendente e che ha colto di sorpresa i tifosi. I prossimi, potrebbero essere gli ultimi mesi in maglia azzurra di Meret, che rischia però di lasciare a parametro zero il club. Non una delle soluzioni migliori per Aurelio De Laurentiis. Le parti dunque tratteranno, anche con l’intervento del direttore sportivo Giovanni Manna.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 10:57 by Claudio Mancini