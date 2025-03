Rinnovo Anguissa in standby: svelato il motivo

Da giorni si discute del contratto di Frank Zambo Anguissa: ecco rivelato il motivo del rallentamento sul rinnovo

Indubbiamente tra i protagonisti della stagione positiva, Frank Zambo Anguissa è in trattativa per rinnovare il contratto con il Napoli. L’ha dichiarato a fine mercato il ds Giovanni Manna, che aveva preannunciato anche l’intesa raggiunta con Olivera e lo stato di negoziazione per allungare la permanenza di Meret in azzurro.

La situazione di Anguissa è differente da quella di Meret, nonostante in teoria entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2025. Infatti, nell’accordo stipulato con il centrocampista camerunense, il Napoli detiene l’opzione di rinnovo a favore fino al 2027. In altre parole, riscatterà quest’opzione automaticamente per fare in modo che il calciatore non si svincoli quest’estate. Ma la volontà di entrambe le parti è quella di trovare una nuova intesa economica e prolungare al 2029. Praticamente un contratto a vita.

Anguissa, entro fine marzo rinnovo automatico e gli agenti guardano attorno

Stando a quanto sottolineato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, entro fine mese il Napoli eserciterà l’opzione a suo favore per rinnovare il contratto di Anguissa fino al 2027, per evitare di perdere il calciatore a parametro zero.

La volontà comune è quella di proseguire quest’avventura assieme, culminata un paio d’anni fa con la vittoria dello Scudetto. Frank avrebbe avuto modo di lasciare il club azzurro già l’estate scorsa, ma dopo una chiacchierata con Antonio Conte si è convinto a restare. E sembra aver fatto una scelta giusta. Ora, però, riflette sul suo futuro. O meglio, gli agenti e il calciatore sanno che la prossima firma sarà quella dell’ultimo contratto importante. E prendono tempo, giustamente.

L’entourage e il centrocampista hanno ascoltato l’offerta del Napoli e la bozza del contratto fino al 2029 è praticamente già fatta, pronta per diventare realtà, con un ingaggio importante e incrementato rispetto a quanto percepisce attualmente. Ma Frank sta prendendo tempo per riflettere con calma sul proprio presente e futuro, non ha fretta. E magari attende anche qualche proposta da parte di top club stranieri, per non precludere nessuna strada e per avere la possibilità di fare la scelta più giusta per sé e per la sua famiglia.

Nel frattempo, la Gazzetta dello Sport assicura che l’unica certezza sarà il rinnovo automatico a fine mese. Poi per il nuovo accordo si vedrà. Il Napoli non ha fretta. E nemmeno Anguissa.

Last Updated on 7 Mar 2025 – 11:02 by Leonardo Zullo