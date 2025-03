Bernardeschi: “Vi svelo cosa ho imparato da Conte. Ecco chi vince lo scudetto”

Federico Bernardeschi ha rilasciato un’intervista in cui si è soffermato sulla figura di Antonio Conte e sulla squadra favorita per lo scudetto: le dichiarazioni

Nel corso di un’intervista in esclusiva sulle pagine del Mattino, Federico Bernardeschi ha parlato a 360 gradi del suo rapporto con Antonio Conte. Tra i diversi temi affrontati, l’attaccante si è soffermato anche sull’attuale allenatore del Napoli, con il quale ha condiviso anche l’esperienza della Nazionale.

Una spedizione, quella della dell’Europeo 2016, che fece sfiorare il miracolo agli azzurri, che vennero eliminati solamente ai rigori dalla Germania. In comune anche quel passato alla Juventus, che con Bernardeschi in rosa ha anche strappato uno scudetto lottato punto a punto nel 2018 al Napoli, con lo storico traguardo dei 91 punti di Maurizio Sarri, che non bastarono per riuscire ad alzare il trofeo tanto desiderato.

Bernardeschi parla di Conte: l’insegnamento del tecnico

Proprio l’aver condiviso del tempo così prezioso con Conte, gli ha permesso di imparare molto. Sul tecnico leccese, Bernardeschi ha infatti dichiarato:

“È un allenatore di un’altra categoria. L’ho avuto solo all’Europeo 2016 ma mi è bastato. Quello che riesce a darti Conte l’ho visto dare da pochi altri allenatori. Sia a livello tattico, ma soprattutto a livello umano. Riesce a tirarti fuori quello che hai dentro e si fa seguire in tutto e per tutto. Sa toccare delle corde che altri allenatori non fanno. La sua capacità è innanzitutto umana. Se ti dice di buttarti giù da un ponte, lo fai. Ti tira fuori l’anima.”

Conferme di quanto è trapelato più volte sull’uomo Conte e sulle sue capacità. Bernardeschi si è poi concentrato sulla lotta scudetto, apertissima proprio come in quel 2018. In merito ha condiviso la sua favorita:

“L’Inter ha la rosa più forte in assoluto e ha nella dirigenza il suo punto di forza. Conosco bene Marotta, dove costruisce per vincere. Il Napoli è la squadra che può dare più fastidio all’Inter insieme all’Atalanta che senza coppe ha un valore aggiunto. Se la giocheranno fino alla fine a meno che l’Inter non stacchi tutte, ma mi sembra difficile pensare che possa accadere visto che i neroazzurri sono molto focalizzati sulla Champions”.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 09:32 by Claudio Mancini