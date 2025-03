Lotta scudetto, Napoli avvisato: svelato il piano dell’Inter

In casa Napoli, in attesa del match di domani contro la Fiorentina, bisogna registrare un avviso importante dell’Inter.

A differenza degli ultimi due anni, di fatto, la lotta scudetto è ancora aperta. Basti pensare che la Juventus quarta ha soli sei punti di svantaggio dall’Inter capolista. Il pari dello scontro diretto di una settima fa tra il Napoli ed i nerazzurri, infatti, ha accorciato ancora di più la classifica della Serie A.

Proprio per questo motivo, di fatto, già in questo weekend potrebbero esserci delle grosse novità. L’Inter giocherà questa sera allo Stadio San Siro contro il Monza. Il Napoli, invece, ospiterà domani al Maradona la Fiorentina di Raffaele Palladino. Nel frattempo, però, bisogna registrare il piano della ‘Beneamata’.

Lotta scudetto, l’Inter vuole mettere pressione al Napoli: ecco come

Secondo quanto riportato dalla redazione di uno dei più importanti quotidiani sportivi italiani, ovvero il ‘Corriere dello Sport‘, l’Inter ha infatti tutta la voglia di mettere pressione al Napoli con un successo questa sera contro il Monza. I nerazzurri, dunque, puntano ad un mezzo passo falso dei partenopei contro la Fiorentina.

Anche perché il prossimo turno di campionato, almeno sulla carta, presenta un calendario favorevole al Napoli. Quest’ultimo giocherà in trasferta contro il Venezia che, però, ha pareggiato ultimamente con Lazio ed Atalanta. L’Inter, invece, farà visita proprio alla squadra di Gian Piero Gasperini. La sfida contro la Fiorentina di domani, dunque, potrebbe diventare per la squadra di Antonio Conte il vero snodo di questa stagione così importante.

Napoli, ecco le scelte di Conte per la gara di domani contro la Fiorentina: le ultime da Castel Volturno

Il tecnico pugliese, infatti, ha preso scelte importanti per la partita di domani dello Stadio Diego Armando Maradona contro la squadra guidata da Raffaele Palladino. Antonio Conte, quindi, ha deciso di schierare lo stesso undici titolare visto una settimana fa contro l’Inter di Simone Inzaghi. Sulla corsia sinistra, dunque, ci sarà Leonardo Spinazzola e non Mathias Olivera.

In questi ultimi giorni sembrava favorito l’ex Getafe, ma Antonio Conte vuole essere sicuro della buona condizioni della squadra. L’uruguaiano, infatti, è tornato a disposizione da meno tempo rispetto a Leonardo Spinazzola. Mentre un’altra conferma importante c’è a centrocampo, visto che Gilmour giocherà ancora una volta come mezzala. Lo scozzese, di fatto, permette al Napoli di avere doppio play, permettendo così a Lobotka di avere uno sfogo di gioco in più.

Last Updated on 8 Mar 2025 – 12:38 by William Scuotto