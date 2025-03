Bernardeschi al Napoli, tutta la verità: l’attaccante svela un retroscena inedito

Federico Bernardeschi ha raccontato tutta la verità sul suo possibile passaggio al Napoli, più volte circolato come rumors di calciomercato

Nel corso di un’intervista rilasciata al Mattino, Federico Bernardeschi ha affrontato numerosi temi, tra cui quelli legati al suo rapporto con Antonio Conte e la squadra che vede favorita per lo scudetto. Ma non solo, l’attaccante è tornato a parlare anche dei rumors di calciomercato che per più volte lo hanno accostato al Napoli nel corso della carriera.

Sia prima del suo passaggio alla Juventus, che durante gli anni in bianconero, ma soprattutto dopo il suo addio, il nome del classe 1994 è stato più volte avvicinato al club azzurro. Dopo anni di voci, il giocatore ha deciso di svelare tutta la realtà. Un retroscena inedito, che farebbe riferimento a un periodo specifico, quello di 3 anni fa, quando venne accostato con insistenza al Napoli.

Bernardeschi e il trasferimento nel Napoli: svelata la verità

Prima di firmare con il Toronto in Canada e giocare per la MLS, Bernardeschi avrebbe sfiorato il Napoli. Questo hanno da sempre riportato i rumors di mercato. Nel corso dell’intervista di oggi, il calciatore ha confermato tutto:

“Sì, sono stato davvero tanto vicino al Napoli nel 2022. Il presidente chiamò il mio agente dell’epoca e la trattativa entrò nel vivo. Napoli è una piazza che ti dà tanto, vive di calcio e vive solo per il calcio. Una cosa del genere può solo far piacere a un giocatore. Poi le cose non si concretizzarono e io sono volato qui in Canada”.

L’attaccante ha quindi svelato che avrebbe realmente potuto vestire la maglia azzurra. In quell’anno si era seduto sulla panchina un certo Luciano Spalletti, che poi portò lo scudetto al Napoli dopo 33 anni. Oggi, lo stesso allenatore è il commissario tecnico della nazionale italiana. Una maglia che manca da tempo a Bernardeschi, che ha però allontanato, nel finale dell’intervista, ogni possibilità di un ritorno imminente tra i convocati:

“Non ho mai sentito Spalletti per la Nazionale. Ma non mi nascondo dietro un dito. Ogni mia scelta è ponderata. So come funziona il calcio, soprattutto quello in Italia e sapevo benissimo che scegliendo la MLS avrei rinunciato a delle cose importanti. Ne ero consapevole. Sapevo quello che mi potevo perdere e sapevo quello che potevo trovare. Non mi aspetto assolutamente niente”.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 09:50 by Claudio Mancini